Qué hacer en Miami cuando llueve

La ciudad mágica ofrece mucho más que mar y vistas suntuosas. Aquí te proponemos actividades para los días que no se puede ir a la playa

¿Qué pasa en Chile?

He conversado con algunos amigos chilenos desde el domingo 4 de septiembre cuando su pueblo le dijo no al texto constitucional elaborado en la más novedosa de las Convenciones Constituyentes que en el mundo han sido. He querido entender lo qué pasó