“Sé que estoy enfermo”: la estremecedora historia de una ex figura del Arsenal que perdió millones por sus adicciones

Paul Merson formó parte del Arsenal y conquistó dos ligas entre otros títulos (Getty)

Paul Merson fue un gran exponente del fútbol inglés de finales de los ‘80 y principios de los ‘90. Como mediocampista, formó parte del Arsenal por nueve temporadas consecutivas en donde alcanzó a disputar 257 partidos, ganando dos ligas locales además de otras tres copas con los Gunners.

Sin embargo, mientras transitaba su carrera como futbolista, en lo personal su situación estaba lejos de ser ejemplar y así lo reconoció en múltiples ocasiones, la última en su documental emitido por la BBC titulado “Fútbol, juegos de azar y yo”.

Allí, el ex integrante de la selección inglesa, con la que ganó 21 partidos y disputó la Copa del Mundo de 1998, se sinceró sobre sus problemas: “No soy una mala persona que intenta ser buena, lo que siempre pensé que era. Sé que estoy enfermo, lo que significa que no puedo apostar ni beber”.

“Hice esto (el documental) para ayudar a las personas, y las reacciones han sido asombrosas”, aseguró el ex jugador británico. Y agregó: “Durante 36 años pasé por esto sin tener elección. Por eso hice el programa: para que una persona se sentara a mirarlo y reflexionara: ‘Estoy enfermo, no soy una mala persona’. Eso fue todo para mí”.

Con su historia personal, Merson quiso representar no solo a los jugadores que pudieran sufrir lo mismo que sufrió él, sino a todos los que pasan por eso: “Una esposa, esposo, novia, pareja… No los odien, simplemente no están bien”.

Paul Merson jugó en el Arsenal varias temporadas, pero también vistió las camisetas de Middlesbrough, Aston Villa y Portsmouth, entre otros clubes (Foto; Getty)

“No quiero que nadie pase por lo que yo pasé, y no quiero que la gente pase por lo que pasó mi esposa Kate”, se lamentó el ex jugador de 56 años, haciendo alusión a su adicción a los juegos de azar y el alcohol.

“La cantidad de personas que me han dicho que les ha impactado positivamente ha sido asombrosa. Con suerte esto ayuda a una persona y esa persona ayuda a 100 más porque todos a su alrededor también se vuelven más felices”, destacó. Según detalló el diario español Marca, Merson reveló que sus problemas con el juego le costaron unos 7 millones de libras (alrededor de 9 millones de dólares) y su mujer llegó a tomar la decisión de bloquearle el celular para impedir que siguiera apostando, al mismo tiempo que le asignó una cantidad mínima de plata para que pueda realizar compras básicas de su día a día.

Merson en un partido con el Arsenal, correspondiente al 18 de septiembre de 1994 frente al Newcastle (Getty)

El ahora panelista del programa Sábados de Fútbol de Sky Sports explicó que pudo hacer este documental por un episodio que vivió recientemente: “Fui a ver a un amigo y le dije que estaba luchando mucho. Recaí, seguí apostando y estaba lastimando a mi esposa todo el tiempo con mentiras y gastando nuestro dinero. Me odié por eso”.

Fue entonces que su amigo le dijo que tenía una enfermedad: “Me dijo que no tenía nada que ver con que yo fuera una mala persona. Dijo que: ‘Hasta que no reconozcas que es una enfermedad, nunca mejoraras y seguirás recayendo’. Fue entonces cuando todo cambió para mí.

“Si tuviera alergia a las nueces, dejaría de comer nueces. Lo mismo ocurre con los juegos de azar. Tienes una enfermedad, así que tienes que dejar de hacerlo día a día”, comparó.

Al mismo tiempo, explicó que está transitando esta adicción día a día: “Si alguien me dijera ahora mismo que no puedo beber ni apostar por el resto de mi vida lo encontraría increíblemente difícil. Me abrumaría tanto que empezaría a beber o apostar de nuevo. Pero cuando me despierto todos los días digo: ‘Hoy no tomaré, no apostaré, no tomaré drogas’. Eso es factible, puedo hacerlo. Se trata de vivir el momento, disfrutarlo y superarlo”.

Merson vive el día a día sin pensar en el pasado ni en el futuro (Shutterstock)

Finalmente, Merson destacó que ya no piensa ni en el futuro ni en el pasado. “El hoy es todo lo que tenemos. Es asombroso, porque si alguien puede entender esto, puede tener la mejor vida de su vida. Si no lo consiguen, puede ser una miseria todos los días de su vida”

“Mi vida es buena en este momento. Hoy es buena. Es 100 veces mejor de lo que solía ser. Incluso cuando no tengo días buenos, siguen siendo 100 veces mejor que aquellos días malos. Disfruto mucho de estar en Soccer Saturday. No voy a decir que estoy sentado en una nube y todo es genial. Algunos días son difíciles pero mucho mejores de los que eran antes”, sentenció.

