La historia de amor de una estrella de la Premier League y María Guardiola, la hija de Pep

Maria Guardiola y el jugador Dele Alli estarían en pareja

El apellido Guardiola es una marca registrada en el mundo del fútbol. Después de su histórico paso en el Barcelona de Lionel Messi, Xavi, Iniesta y compañía, Pep también dejó su sello en su paso por el Bayern Múnich alemán y ahora está haciendo lo propio con el Manchester City, un club que se metió en la pelea entre los grandes de la Premier League. Con 10 títulos en su haber en su excursión por el fútbol inglés, el DT todavía persigue el sueño de llevar a los Ciudadanos a la coronación de la Champions League.

Pero mientras Guardiola descansa por el parate de la ventana FIFA de selecciones, la que se convirtió en noticia en las últimas horas fue María, la mayor de los tres hijos que tiene Pep. La hija del entrenador fue vista recientemente con una de las figuras de uno de los equipos rivales del City: Dele Alli, volante del Tottenham, estaría en pareja con la mujer de 20 años según indicó el periódico británico Daily Mail.

La hija del entrenador del Manchester City y Dele Alli aparecieron saliendo del lujoso restaurante londinense Novikov, donde ambos almorzaron para luego dirigirse juntos a una reconocida tienda de café ubicada en las cercanías del local gastronómico situado en Berkeley Street.

Es importante recordar que el mediocampista de los Spurs, de 25 años, fue visto besándose junto con María en la terraza de un bar de Londres en mayo pasado, a pocos meses su ruptura con la modelo Ruby Mae, su anterior pareja. Fue en esa fecha cuando comenzaron a circular los rumores en la prensa inglesa de una posible relación entre la familia directa de Pep Guardiola y el jugador que disputó 39 partidos con la selección de Inglaterra hasta 2019.

María, la hija mayor de Pep Guardiola, tiene 20 años

Maria es la mayor de los tres hijos que el renombrado DT tuvo con su esposa Cristina Serra, con la cual se casó en 2014. Sus hermanos menores son Marius, de 18 años, y Valentina, 13 años.

En el primer encuentro entre ambos que se hizo viral, un testigo dio detalles al diario The Sun sobre lo ocurrido en un bar de Londres. “Dele y Maria no parecían tener ninguna preocupación en el mundo. No les importó quién los vio mientras se besaban frente a la cabina del DJ. Estaba lleno de personas mirándolos. Todas las mesas estaban reservadas y estaban completamente llenas. Los extraños pasaban por ahí y ellos ni se preocuparon”, expresó una persona que no dio a conocer su identidad para el medio local.

Al mismo tiempo, tras esta nueva aparición, el Daily Mail intentó consultarle al vocero de Dele Alli si tenía algo para decir sobre el supuesto romance y el agente de prensa fue contundente e indicó que no iba a dar información de la vida privada del futbolista que es uno de los históricos del Tottenham.

En lo estrictamente futbolístico, el mediocampista de los Spurs disputó ocho partidos en lo que va de la temporada 2021-2022 y anotó dos goles. El equipo londinense que dirige el portugués Nuno Espírito Santo viene de superar 2-1 al Aston Villa como local, triunfo que le permitió sumar 12 unidades -lleva 4 victorias y 3 derrotas- y ubicarse en la posición 8° de la Premier League, a cuatro unidades del líder Chelsea.

Soccer Football - Europa Conference League - Group G - Tottenham Hotspur v Mura - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - September 30, 2021 Tottenham Hotspur's Dele Alli in action REUTERS/Tony Obrien

Además, Tottenham está disputando la fase de grupos de la Europa League. Está al frente del Grupo G con 4 puntos después de igualar ante el Rennes, de Francia, y golear al NS Mura de Eslovenia por 5-1. Justamente en ese encuentro, Delle Ali anotó el primer tanto de penal para su equipo.

