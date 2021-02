Insólita anécdota revelada por Paul Gascoigne: el día que le dio un cabezazo y golpeó al cadáver de su padre

Insólita anécdota de Paul Gascoigne con el cadáver de su padre

Muchas de las historias protagonizadas por Paul Gascoigne, quien fuera uno de los futbolistas ingleses más talentosos de todos los tiempos, se han ido conociendo a lo largo de los años. Pero Gazza, quien mezcló su carrera deportiva con una vida de excesos, tiene una infinidad de anécdotas que todavía no vieron la luz y recientemente ha revelado una de las más insólitas.

El ex jugador del Tottenham y la SS Lazio, entre otros clubes, dio una extensa entrevista en el canal de YouTube Anything Goes With James English y contó que tuvo un ataque de furia cuando su padre John murió de cáncer en 2018.

“Éramos muy cercanos realmente. Fue gracioso porque cuando quedamos solos él y yo en el hospital y él murió, salté sobre la maldita cama y lo golpeé. Le di un cabezazo, le di unos puñetazos y tuve mi desquite de cuando era más joven. Luego me quedé allí tumbado y lo abracé durante 45 minutos”, contó Gascoigne.

Paul Gascoigne perdió a su padre a causa del cáncer en 2018 (Foto: Reuters)

Según explicó The Sun, Gazza no perdonaba a su padre el hecho de haberlo internado en una clínica psiquiátrica en 2010. De todas formas, el ex astro de la selección inglesa reveló que todavía lo echa de menos: “A veces piensas: ‘Él todavía está allí’. Los sábados es cuando más lo extraño. Me encantaba llevarlo conmigo por todo el mundo cuando jugaba. Debo haberle comprado a mi padre 80 coches y 18 barcos y casas. Le di mucho dinero a mi familia. Gasté mucho en casas, comprando y alquilando en diferentes sitios”

A los 53 años, Gascoigne ya ha dejado atrás sus días más oscuros y comentó que iba a ser parte del concurso de baile Strictly Come Dancing en la televisión italiana, pero fue cancelado por la pandemia de coronavirus.

Paul Gascoigne fue contemporáneo a Diego Armando Maradona (Foto: Reuters)

En la charla con James English, donde habló sobre varios temas, también recordó a Diego Maradona. Gascoigne volvió a recordar aquella charla de ambos en el túnel de vestuarios antes de un Sevilla-Lazio y también develó otro gracioso diálogo que tuvieron años más tarde.

“Me acuerdo en el partido a caridad en Manchester le pregunté cómo estaba y me dijo: ‘Viste lo gordo que estaba el año pasado, era un globo’”, dijo Gazza, sobre aquel cruce que tuvieron en un encuentro solidario organizado por UNICEF, que se llevó a cabo en Old Trafford en 2006. Aquella jornada, Maradona convirtió el gol del equipo Resto del Mundo, que cayó 2-1 ante Inglaterra.

