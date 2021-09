El dolor de Bruno Fernandes luego del episodio con el Dibu Martínez: “Nadie está más frustrado y decepcionado que yo”

El Manchester United no pudo sumar de a tres y se le escapó la oportunidad de quedar como único líder en la Premier League después de que el atacante portugués Bruno Fernandes malograra un penal en el tiempo de descuento con el que podría haberle dado el empate a su equipo.

Pese a no contener el disparo, el arquero del Aston Vila Emiliano Martínez se convirtió en el otro protagonista de la noche. Si bien el balón se fue por arriba del travesaño, el arquero argentino pudo haber jugado un papel importante a la hora de provocar psicológicamente a su rival, algo que ya había hecho durante la tanda de penales frente a Colombia por la Copa América.

Fernandes erró y Martínez bailó para celebrar la victoria de su equipo frente a los Red Devils. Ese fallo, sumado al gol de Kortney Hause a los 88 le permitieron festejar a los visitantes.

Al término del partido el futbolista de 27 años se pronunció en las redes sociales sobre lo sucedido.

“Nadie está más frustrado y decepcionado que yo por fallar el penalti y la consiguiente derrota”, se lamentó el portugués a través de su cuenta de Instagram y agregó: “Siempre he asumido mis responsabilidades y siempre las he abrazado bajo presión en momentos como este”.

“Hoy fallé. Pero di un paso adelante y enfrenté el desafío con la misma ambición y responsabilidad que cuando, en tantas otras ocasiones, el balón acababa en la red”, aseguró el luso, que desde su llegada se convirtió en el ejecutor de los tiros desde los doce pasos, a pesar de la reciente llegada de su compatriota Cristiano Ronaldo.

“Hoy, una vez más, asumí la responsabilidad que se me ha encomendado casi desde que me incorporé al United y la volveré a asumir sin miedo ni pavor siempre que me pidan”, afirmó.

“Soy un jugador que lo deja todo en el campo, con muchas ganas y compromiso. Y eso es lo que seguiré haciendo. ¡Gracias por todo su apoyo tras el pitido final! Oírte coreando mi nombre en el estadio fue muy emotivo… Volveré más fuerte para mí, porque estos son los estándares que mantengo, pero sobre todo para mis compañeros y nuestra afición que siempre nos ha apoyado”, concluyó en el mensaje que escribió junto a una imagen en la que aparece cabizbajo con la cinta de capitán en su brazo.

Fernandes no pudo convertir sobre el final del partido (Reuters)

Por primera vez desde que llegó al Manchester United, Cristiano Ronaldo se quedó sin marcar, en un partido gris para los Diablos Rojos que cayeron en casa contra el Aston Villa. Cristiano, que disputó los noventa minutos este sábado, no pudo ayudar a que el United sacara algo positivo, después de haber marcado en los tres partidos que había disputado hasta el momento.

Con esta derrota, el Manchester quedó cuarto, con 13 puntos, los mismos que el Chelsea y el City. El Liverpool, tras empatar 3-3 con el Brentford, es el único líder de la Premier League con 14.





SEGUIR LEYENDO