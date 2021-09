El mensaje de Dibu Martínez tras el cruce con Cristiano Ronaldo y su gran actuación para el triunfo de Aston Villa

Dibu Martínez, otra vez protagonista en una definición desde los 12 pasos (REUTERS)

Después de su consagratoria actuación con Argentina en la tanda de penales contra Colombia en las semifinales de la última Copa América que la selección albiceleste ganó en Brasil, Emiliano Martínez volvió a ser protagonista en una definición desde los 12 pasos. En el duelo que jugó su equipo, Aston Villa, ante Manchester United en Old Trafford, el arquero desafió a Cristiano Ronaldo a patear el penal, pero finalmente el que ejecutó el disparo fue su compatriota, Bruno Fernandes, que desvió el tiro por encima del travesaño y generó la reacción del guardameta argentino, que celebró la acción favorable a su equipo con un baile frente a los fanáticos de los Diablos Rojos.

Una vez que terminó el partido en uno de los estadios míticos de la Premier League, Dibu se acercó con el resto de sus compañeros a festejar en una de las esquinas de la cancha, justo en dirección donde se encontraban los simpatizantes de Los Villanos. A los pocos minutos, a través de las redes sociales, Martínez también comentó el triunfo de su equipo ante uno de los candidatos a pelear por la liga inglesa.

“Increíble partido de todos. Victoria ✅ Arco en 0 ✅”, escribió el portero argentino en sus cuentas. Rápidamente, su publicación recibió cientos de miles de Me Gusta y comentarios, y el público comenzó a recordar los gestos que había tenido Dibu durante los penales ante el combinado colombiano en el torneo de selecciones.

La publicación de Dibu Martínez tras el gran triunfo de Aston Villa

Allí, Martínez sorprendió al hablarle a cada uno de los ejecutantes rivales en la previa a su ejecución. Davinson Sánchez no pudo soportar las palabras del arquero. “Te como hermano, lo siento pero te como”, le repitió en varias oportunidades y cumplió: adivinó el palo de la ejecución y lo contuvo. El siguiente que se puso mano a mano con Dibu fue Yerry Mina: “Estás nervioso, te estás riendo porque estás nervioso”, le dijo el arquero argentino, y justo antes del disparo del marcador central, repitió: “Te lo atajo, mirá que te como”.





Poco tiempo después de la consagración, Dibu se refirió a los comentarios que se generaron por su actitud en los penales ante Colombia. “Festejar después de parar un penal o hablarles a los rivales, no es el ejemplo que le quiero dar a los chicos. Pero fue lo que me salió en ese momento. En un deportista, detrás de cada historia de éxito hay mucho esfuerzo y sacrificio. Me fui de mi casa con 12 años para vivir en la pensión de Independiente y tuve que superar muchas adversidades antes de llegar al lugar en el que estoy. Ese es el mensaje para los jóvenes, no un meme ni un festejo”, remarcó.

Esta tarde en Manchester, Martínez volvió a utilizar su estrategia psicológica para persuadir a CR7 para ejecutar el penal. En un tumulto con varios jugadores del Aston Villa y tantos otros del United, señaló al astro portugués, que finalmente no aceptó el desafío y dejó a Fernández a cargo del penal.

Gracias a este triunfo, Aston Villa consiguió su tercera victoria en lo que va de la temporada, lo que le permite alcanzar los 10 puntos -suma también un empate y dos derrotas-, para ubicarse en la posición número 7 de la tabla, a tres unidades de los cinco equipos que tienen 13, que son Liverpool, Manchester City, Chelsea, el propio United y Everton.

Cristiano Ronaldo y Bruno Fernández, dos de los protagonistas de la tarde en Old Trafford (REUTERS)

