El entrenador del Manchester United cuestionó a Dibu Martínez y explicó por qué Cristiano Ronaldo no pateó el penal

Una de las principales jugadas de la Premier League se dio en el final del partido disputado en Old Trafford. En ese escenario el Aston Villa se quedó con un gran triunfo por 1 a 0 ante Manchester United, equipo que malogró un penal en el minuto 92 del partido.

Al igual que como sucedió en la definición de las semifinales de la Copa América entre Argentina y Colombia, la figura del Dibu Martínez quedó en el centro de la escena. El arquero de los Villanos desafió a Cristiano Ronaldo para que se hiciera cargo de ejecutar la pena máxima, pero finalmente fue su compatriota Bruno Fernandes el encargado de lanzar el balón. Su remate se fue por arriba del travesaño y el surgido de la cantera de Independiente optó por celebrarlo con un provocador baile ante la hinchada de los Diablos Rojos.

Mientras la jugada no para de recorrer el mundo y generó malestar entre los hinchas locales, el director técnico Ole Gunnar Solskjaer apuntó contra el accionar de los futbolistas del Aston Villa en el penal y justificó la decisión de que Fernandes fuera el encargado de patear en vez de CR7, el gran ídolo que retornó al club luego de su paso por Real Madrid y Juventus.

“La manera en la que (los jugadores de Aston Villa) se pararon en el punto de penal, alrededor de Bruno no me gustó para nada. Lo entiendo pero no debería ser así. Bruno es muy bueno para esas ocasiones pero, desafortunadamente, simplemente falló esta”, recriminó el noruego, dejando en claro que no estuvo de acuerdo en que el plantel visitante se acercara a “presionar” al mediocampista luso.

“No creo que esto le haya afectado mentalmente. Es muy fuerte. La decisión de que patee él se tomó antes del partido y el encargado era él”, remarcó el nórdico. Vale destacar que Bruno Fernandes es una de las principales figuras del United. Pese a jugar en la zona media del campo, la pasada temporada fue el máximo artillero del equipo con 18 tantos (9 fueron de penal) y también es el goleador de la actual Premier League con cuatro conquistas.

“Increíble partido de todos. Victoria ✅ Arco en 0 ✅”, escribió el portero argentino en sus cuentas. Rápidamente, su publicación recibió cientos de miles de Me Gusta y comentarios, y el público comenzó a recordar los gestos que había tenido Dibu durante los penales ante el combinado colombiano en el torneo de selecciones.

