Explotaron los memes después de la provocación del Dibu Martínez a Cristiano Ronaldo en el penal clave ante Manchester United

* El penal del Manchester United ante Aston Villa sobre el final del juego

El nombre de Emiliano Martínez rápidamente escaló en las redes sociales hasta posicionarse como una de las tendencias en distintos puntos del mundo después de su provocativa reacción en el penal que tuvo el Manchester United para igualar el partido ante Aston Villa en tiempo de descuento del encuentro correspondiente a la 6ª fecha de la Premier League. El Dibu otra vez sacó a relucir el trash talk que lo hizo viral durante la Copa América y desafío a Cristiano Ronaldo a ejecutar la pena máxima que finalmente fallaría Bruno Fernandes.

Los Villanos se llevaron una victoria crucial por 1-0 en el Old Trafford para escalar hasta la octava colocación de la tabla y el arquero de 29 años cerró su tercera valla invicta en seis presentaciones (2-0 sobre Newcastle y 3-0 ante Everton, las anteriores) del torneo inglés.

La actitud del argentino no cayó demasiado bien en la vereda rival y el entrenador de los Diablos Rojos Ole Gunnar Solskjaer expresó su disconformidad por lo sucedido en el área del Aston Villa sobre el final del juego: “La manera en la que (los jugadores de Aston Villa) se pararon en el punto de penal, alrededor de Bruno no me gustó para nada. Lo entiendo pero no debería ser así. Bruno es muy bueno para esas ocasiones pero, desafortunadamente, simplemente falló esta”.

Entre críticas y elogios, Martínez fue uno de los personajes de la jornada en las redes sociales y los usuarios llenaron el planeta virtual de distintos memes para expresar su opinión sobre lo ocurrido en el fútbol inglés. Las miradas ahora estarán colocadas en la fecha planificada para el 15 de enero cuando Aston Villa y Manchester United vuelvan a toparse por la 22ª jornada de la Premier League.

LOS MEMES MÁS DESTACADOS

SEGUIR LEYENDO: