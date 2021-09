Alex Ferguson reconoció que persuadió al United para comprar a Cristiano Ronaldo: “No podía imaginarlo jugando para el City”

Ferguson incidió en la contratación de CR7 (AP)

Cristiano Ronaldo jugó como si nunca se hubiese ido del Manchester United después de convertir un doblete en su debut y ser clave en la victoria de su equipo frente al Newcastle por 4-1. El luso comenzó una nueva etapa con el pie derecho y, en parte, deberá agradecérselo a un viejo conocido: Sir Alex Ferguson.

El ex entrenador del conjunto Red Devil fue clave en el regreso de CR7. La relación que mantuvieron durante su primera etapa y el aprecio que se tienen mutuamente influyó a la hora de que la dirigencia inglesa le presentara la oferta a la Juventus.

Así lo reveló el propio astro portugués en una de sus declaraciones. Sin embargo ahora fue el ex técnico de 79 años el que habló del tema: “Mucha gente jugó su parte (para traer de vuelta a Ronaldo) y contribuí sabiendo que realmente Cristiano quería venir aquí y eso era importante”.

Alex Ferguson presenció el reestreno de Ronaldo con doblete frente al Newcastle (Reuters)

“Funcionó muy bien. No diría que es emotivo, pero es emocionante para mí y un alivio porque no podía imaginarlo jugando para el Man City, no creo que nadie pudiera hacerlo”, aseguró en diálogo con Viaplay en los instantes previos a su debut en la Premier League.

“Es por eso que tomamos medidas para asegurarnos de que viniera aquí y luego el club lo siguió muy bien. Hablé con los Glazer (Familia propietaria del club) y se hizo”, agregó Ferguson, antes de mostrarse convencido en que el regreso de Ronaldo “tendrá un impacto en los jugadores jóvenes en particular, tiene la experiencia para manejar la ocasión”.

Estas declaraciones se sumaron a las que realizó el propio futbolista ni bien firmó por el conjunto Red Devil. En conversación con el sitio oficial del club, CR7 aseguró que, “desde que fiché por el Manchester a los 18 años, Sir Alex Ferguson fue la clave”.

“Para mí, Sir Alex Ferguson es como un padre en el fútbol, me ayudó mucho, me enseñó muchas cosas”, agregaba.

Ferguson y Ronaldo mantienen una gran relación desde la primera etapa del portugués en Manchester (AFP)

“En mi opinión, tuvo un papel importante debido a la relación que teníamos, nos mantenemos en contacto todo el tiempo y es una persona increíble. Realmente me gusta mucho y fue la clave principal para que firmé por el Manchester United”, reconoció el astro portugués.

Según reveló el sitio Manchester Evening News horas después de que se oficializara el traspaso, cuando parecía que CR7 vestiría de celeste, Ferguson se apresuró a levantar el teléfono para comunicarse con los Glazer. Horas después de ese llamado, la cuenta de Twitter del Manchester United colapsaba al anunciar oficialmente la contratación de Cristiano Ronaldo: “El Manchester United se complace en confirmar que el club ha llegado a un acuerdo con la Juventus para el traspaso de Cristiano Ronaldo”.





