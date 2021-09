La emotiva imagen de la madre de Cristiano Ronaldo luego de los dos goles de su hijo en su regreso al Manchester United

Cristiano Ronaldo marcó dos goles en su regreso al Manchester United (REUTERS/Phil Noble)

El de este sábado no fue un partido más en la carrera de Cristiano Ronaldo. La victoria por 4-1 ante el Newcastle por la cuarta fecha de la Premier League marcó el regreso del portugués al Manchester United, el equipo en el que marcó una era y en el que es idolatrado por los fanáticos. Los dos goles del atacante hicieron vibrar a los miles de espectadores que colmaron el estadio de Old Trafford, pero sobre todo emocionaron a una persona en particular: a la madre de CR7.

Desde uno de los palcos, Dolores Aveiro -que colgó delante suyo una bandera de su país- vivió el partido con mucha intensidad y una fanática captó su reacción luego de uno de los tantos que convirtió el portugués. En la imagen se advierte el momento en el que la mujer rompe en llanto. Con los ojos cerrados, lleva las manos hacia su cara para intentar contener las lágrimas de felicidad. Esta postal que da cuenta de la profunda alegría de la madre del astro de los Diablos Rojos se viralizó en las redes sociales en cuestión de segundos.

La emoción de Dolores Aveiro luego de uno de los goles de su hijo

Aveiro suele estar junto a su hijo en cada paso de su carrera y el día del regreso al Manchester United no fue la excepción. A la mujer de 66 años se la vio plenamente recuperada del accidente cerebrovascular que sufrió al inicio del año pasado, el cual la mantuvo 20 días internada en su país.

Ante Newcastle, Cristiano Ronaldo jugó los 90 minutos y marcó los dos primeros tantos de su equipo, que fueron vitales para finalmente quedarse con el triunfo. La primera conquista llegó sobre el cierre de la primera etapa: Mason Greenwood tomó el balón recostado sobre la derecha, recortó hacía el centro y sacó un remate que generó un rebote largo de Freddie Woodman. Y allí estaba CR7, en el momento justo y en el lugar indicado, para empujar la pelota y darle el 1-0 al Manchester United justo antes del descanso.

La mujer posó para las fotos con los fanáticos del Manchester United

La visita marcó el empate parcial en el inicio de la segunda parte, pero llegando al minuto 62, apareció Cristiano Ronaldo otra vez: se vistió de superhéroe en su reestreno y anotó el segundo gol en una acción que inició Luke Shaw en conducción al área y cedió el balón a la izquierda para que el portugués ejecute un remate fulminante que se metió entre las piernas de Woodmann. Luego llegaron los goles de Bruno Fernandes y de Lingard para redondear el 4-1 definitivo.

“Junto a todos mis compañeros y con el apoyo increíble que siempre recibimos desde las gradas, afrontamos el camino que tenemos por delante con confianza y optimismo que todos estaremos celebrando juntos al final. Orgulloso de estar de vuelta en el Manchester United y jugando en la Premier League una vez más, pero sobre todo, ¡feliz de ayudar al equipo! ¡Vamos, Diablos Rojos!”, escribió CR7 en sus redes sociales una vez sellado su glorioso regreso al club con el que conquistó la Champions League en 2008.

