Sergio Agüero más cerca de debutar en Barcelona: el movimiento estratégico que hizo el club con sus capitanes

En medio de un revulsivo último día de transferencias antes del cierre del libro de pases en Europa, el FC Barcelona compartió un comunicado a través de sus redes sociales en el que anunció formalmente que Sergio Agüero ya podrá ponerse bajo las órdenes de Ronald Koeman para disputar el campeonato español, gracias a un movimiento estratégico por parte de los capitanes.

Así como lo había hecho Gerard Pique a mediados de este mes, ahora fue el turno de Sergio Busquets y Jordi Alba. Los dos referentes de la entidad azulgrana se rebajaron y adecuaron el sueldo y, producto de esa decisión, la institución pudo inscribir al delantero argentino, así como también ampliar el límite del “Fair Play”.

“Las acciones de Sergio y Alba han consistido en adecuaciones salariales de sus contratos, que incluyen rebaja del sueldo de esta temporada y diferimiento de pagos para el resto de años”, informó el club a través de un documento que publicó en sus cuentas oficiales.

“Las rebajas de sueldo de Sergio Busquets y Jordi Alba, dos de los cuatro capitanes del primer equipo, firmadas este martes, han permitido al FC Barcelona concretar dos objetivos: la inscripción en la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Sergio ‘Kun’ Agüero y que el Club amplíe el límite del ‘fair play’”, remarcó el cuadro culé, haciendo alusión a que ya todos los jugadores del primer equipo aparecen dentro del listado del ente que regula el fútbol español.

Ahora, el ex Manchester City sólo deberá esperar el tiempo que le demande la recuperación de su lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha, el cual según el parte médico oficial, se estima que sea a mediados de octubre. Cabe señalar que de no estar lesionado, hasta hoy no hubiera podido formar parte de la lista del técnico holandés.

“Estas adecuaciones se suman a la firmada por Gerard Piqué hace unos días, que también permitió poder inscribir a compañeros en la LFP, en este caso a Memphis, Èric Garcia y Rey Manaj”, recordó el FC Barcelona en el comunicado.

Puyol felicitó a los capitanes del Barcelona

A menos de 24 horas del cierre del libro de pases, el FC Barcelona comienza a respirar en cuanto a los problemas que hacían referencia a la gran masa salarial que acumulaba el plantel. Dentro de esa misión, todavía se espera que antes del final de la jornada pueda reducir la cantidad en cuestión con algunas ventas, en especial la de Miralem Pjanic o Samuel Umtiti, dos de los que más cobran y que no serán tenidos en cuenta por Koeman para la temporada.





