El gesto de Gerard Piqué para que el Barcelona pueda utilizar a sus fichajes en el estreno de la liga española

No son tiempos fáciles para Barcelona. Es que a una semana del inicio de la competición oficial tras el parate de vacaciones en Europa, la familia culé quedó atónita con la noticia de que su hijo pródigo no vestirá más la camiseta blaugrana número 10. La salida de Lionel Messi al PSG fue un impacto que los catalanes todavía no pueden recuperarse.

Al mismo tiempo, las complicaciones económicas, que fueron las que hicieron declinar al presidente Joan Laporta de renovarle al astro argentino, son las que casi ponen en jaque al equipo de Ronald Koeman las horas previas al estreno de la liga española contra la Real Sociedad en el Camp Nou. Pero hubo un protagonista excluyente que tuvo un gesto para ayudar a su equipo.

Según confirmó el propio club catalán, Gerard Piqué volvió a bajarse el sueldo para que el Barça pueda inscribir en La Liga a tres de sus refuerzos de cara al debut del torneo. Así lo dejó claro la institución en un comunicado que publicó en su sitio oficial: “El FC Barcelona ha podido inscribir a Memphis, Eric Garcia y Rey Manaj en Liga de Fútbol Profesional. Este hecho ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado con Gerard Piqué para que el segundo capitán barcelonista se rebaje significativamente el sueldo”.

Es importante remarcar que Emerson Royal ya había sido incluido en la nómina de cara a la nueva temporada, mientras que la inscripción de Sergio Agüero se realizará más adelante, algo que está habilitado en la normativa de la competición. Como el Kun está lesionado y no podrá ser parte del equipo en los próximos meses, su situación administrativa no genera un conflicto para el presente de la directiva culé.

El tuit del Barcelona en agradecimiento a la ayuda de uno de sus referentes (@FCBarcelona_es)

Además de confirmar la baja en el sueldo Piqué, quien quedó como segundo capitán del conjunto de Koeman tras la partida de Messi -el hombre que llevará la cinta a partir de la presente temporada será Sergio Busquets-, el Barcelona indicó que siguen las tratativas con otros dos de los referentes del vestuario para aminorar la capacidad salarial del plantel.

“Por otra parte, el Club sigue trabajando conjuntamente con dos de los cuatro capitanes como son Sergio Busquets y Jordi Alba para llegar a una adecuación salarial a la situación que vive actualmente la entidad. En este sentido cabe destacar que la predisposición por parte de ambos jugadores es total y absoluta”, dijo otro de los fragmentos del reporte.

Por último, la institución que preside Laporta dio detalles de los ingresos que percibió la entidad en el último mercado de transferencias. “Durante el verano el FC Barcelona ha conseguido ventas y cesiones de miembros de la primera plantilla que han permitido poder inscribir todos los jugadores de cara al inicio de la competición oficial. Estas son la ventas de Jean-Clair Todibo por 8 millones de Euros al OGC Niza, la de Junior Firpo al Leeds United por 15 millones, la cesión de Trincao al Wolverhampton Wanderers por 6 millones y las ventas de Carles Aleñá al Getafe por 5 millones y la de Konrad de la Fuente al Olympique de Marsella por 3,5 millones, estas dos últimas operaciones con un 50% porque se mantiene el derecho de recompra. A estas habría que añadir la rescisión de contrato de Matheus Fernandes”, aclararon.

Sergio Busquets, Gerard Piqué, Sergi Roberto y Jordi Alba son, en este orden, los nuevos capitanes del Barcelona

En este sentido, durante la conferencia de prensa previa al primer encuentro de la campaña, el propio Koeman también se tomó un momento para agradecer el gesto de Piqué y la predisposición de los otros referentes ante el difícil presente que vive el club.

“Sabemos la situación económica y el club necesita ayuda en todos los sentidos. Es muy importante y hay que destacar la actitud de Gerard, Roberto, Alba, Busi... Llevan muchos años aquí y quieren ayudar al club y demuestran que son gente de la casa”, dijo el DT neerlandés.

