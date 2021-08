Barcelona busca a dos estrellas en el último día del mercado de pases para ocupar el lugar que dejó Messi

Edinson Cavani y Joao Felix: los dos nombres que retumban en los pasillos del FC Barcelona

La sensible baja de Lionel Messi en el FC Barcelona será difícil de reemplazar. Aunque el arranque del blaugrana en La Liga de España fue positivo con dos victorias y un empate en las tres primeras jornadas, Ronald Koeman sabe que necesita un futbolista más de jerarquía para los partidos claves de la temporada. El grato arranque de Memphis Depay en el frente ofensivo le transmite tranquilidad al neerlandés y el club culé buscará cerrar un goleador más antes del cierre de la ventana de transferencias.

Las salidas de dos jugadores como Ilaix Moriba al RB Leipzig de la Bundesliga y Emerson al Tottenham de la Premier League dejó aproximadamente 45 millones de euros en las arcas del club para intentar realizar un fichaje sobre la línea final. Escasas alternativas y la urgida situación económica podría finalizar con ninguna cara nueva, aunque puertas para adentro son optimistas de lograr una incorporación más.

El primer nombre que se barajó en la mesa de Joan Laporta fue el de Joao Félix, joya del Atlético de Madrid. Según la prensa catalana, la dirigencia se contactó con el Colchonero para proponerle una cesión, plan que no aceptaría el cuadro que tiene a Diego Simeone como entrenador. El portugués se recupera de una lesión en uno de sus tobillos en el cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en junio y todavía no pudo aparecer en el campeonato doméstico. Pero más allá de su inactividad, en el Wanda Metropolitano no ven una salida del punta de 21 años.

Ilaix Moriba partió hacia el RB Leipzig y le dio aire económico al Barcelona (Foto: EFE)

Caso distinto es el nombre de Edinson Cavani, actualmente en el Manchester United. El regreso de Cristiano Ronaldo a Inglaterra puede ser la razón para que el uruguayo comience a investigar nuevas alternativas para su futuro. El equipo culé es uno de los conjuntos interesados, pero son realistas que es una negociación muy difícil de concretar y más sabiendo que cuando el Matador tuvo continuidad logró demostrar un gran nivel en la Premier League: 17 goles y seis asistencias en 39 partidos oficiales.

La razón de salida va con que deberá pelear palmo a palmo con Mason Greenwood, juvenil que anotó en las tres primeras fechas de la liga, y con el astro portugués recién llegado de la Juventus. Es más, ya se comenzó a hablar en que Cavani deberá cederle la dorsal número 7 a Cristiano y que el club ofrecerá un reembolso para aquellos que quieran cambiar la camiseta del oriental para tener la de Ronaldo con la icónico espalda.

El director técnico Ole Gunnar Solskjær tiene en cuenta al uruguayo aunque haya sido ofrecido al blaugrana. Si esto mismo sucedía con algunos días de anticipación, las gestiones hubiesen sido distintas. Pero con cada vez menos tiempo en el reloj para llegar a un acuerdo, las pocas posibilidades de llegar a buen puerto se diluye a medida que pasa cada segundo.

SEGUIR LEYENDO: