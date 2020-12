El espectacular gol de Heung-Min Son que ganó el premio Puskas en la gala de The Best

El golazo de Heung-Min Son contra el Burnley

Este jueves se llevó a cabo una nueva gala de los premios The Best de la FIFA y si bien todas las miradas estaban puestas en quién será el escogido como el mejor jugador masculino de la temporada, una de las categorías que más le gusta a los fanáticos es sin dudas la del Premio Puskas al mejor gol del año. Y esta vez, quien se llevó el galardón fue nada menos que Heung-Min Son por su tanto convertido con la camiseta del Tottenham.

La conquista del surcoreano de 28 años fue una obra de arte: velocidad, potencia, perseverancia y definición letal. El mismo fue ante el Burnley, el pasado 7 de diciembre de 2019, cuando el Tottenham consiguió una amplia goleada por 5-0 ante su rival correspondiente a la fecha 7 de la Premier League 2019/20.

Doce segundos es lo que tardó Son desde que tomó el balón en su propia área hasta introducirlo al fondo de la red del arco defendido por Nick Pope. En total, dejó en el camino a seis rivales, que nunca lo pudieron alcanzar, y recorrió más de 80 metros para definir de manera satisfactoria ante la salida del portero y así anotar la tercera diana a favor de su club.

Heung-Min Son ganó el premio Puskas al mejor gol del año Foto: REUTERS/Valeriano Di Domenico

“Cuando anoté el gol no me di cuenta que había sido tan grandioso. Después, cuando vi el partido completo, me di cuenta de lo que fue y dije: ‘wow, esto si que fue especial’. Me sorprendió mucho todo el recorrido que hice y cuantos jugadores dejé en el camino. Siempre traté de pasar la pelota. La recibí de mi lado del campo, pero no tenía una opción buena para tocarla y empecé a avanzar. Dos segundos después ya estaba de cara a gol así que...”, fue la explicación del atacante al recibir el premio.

En la terna, Son se impuso ante dos uruguayos: Luis Suárez y Giorgian De Arrascaeta. El Pistolero había llegado a las instancias finales gracias a su golazo convertido con la camiseta del Barcelona ante el Mallorca por la Liga de España, cuando definió con un lujoso golpe de taco para vencer la resistencia del arquero. Por su lado, el volante del Flamengo de Brasil había anotado de chilena ante el Ceará, por el Brasileirao, sumado a que la pelota se coló por el ángulo superior izquierdo de la valla y lo volvió un tanto aún más espectacular.

El evento se realizó de manera virtual y tuvo lugar en la sede de la Casa Madre del fútbol Mundial en Zúrich, Suiza. La gala es presentada por la leyenda Ruud Gullit y la periodista Reshwin Chowdhury.

