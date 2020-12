Provocadora publicación de la hermana de Cristiano Ronaldo en la que Messi lo venera de rodillas

Cristiano Ronaldo y Messi se volvieron a cruzar después de mucho tiempo (REUTERS/Albert Gea)

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volvieron a cruzarse después de mucho tiempo. No habían tenido la oportunidad de enfrentarse en cancha desde la partida del portugués a la Juventus de Italia, motivo por el que muchos opinan que decreció el nivel en la liga española. Lo cierto es que los italianos golearon al Barcelona en el Camp Nou por la última jornada del Grupo G de la Champions League y le arrebató el primer lugar de la zona. CR7 convirtió dos tantos y su hermana mayor realizó un polémico posteo en las redes sociales.

No es la primera vez que Elma Alveiro le dedica una publicación a su hermano en su cuenta de Instagram, que cuenta con casi medio millón de seguidores y casi siempre tiene un alto nivel de repercusión. De hecho tras la última eliminación de la Juve en Liga de Campeones, ella se manifestó para defenderlo y dejar en claro que había hecho todo lo posible para que su equipo continuara en carrera. Para esta ocasión, la mujer de 47 años escribió: “Mi Rey, mejor de siempre, orgullo de mi vida”.

El recado, acompañado por emojis afectuosos para Cristiano, no tuvo nada que llamara la atención como sí sucedió con la imagen que lo acompañó: fue un dibujo de Ronaldo, de espaldas en su habitual postura de festejo de gol, con Messi de rodillas, como si estuviera venerándolo como a un dios.

La publicación de Elma Alveiro, hermana de Cristiano, que generó cientos de comentarios en las redes sociales

Luego de la acción en Barcelona, Cristiano se refirió a la camaradería que siempre existió con el argentino más allá de la adversidad deportiva: “Siempre he tenido una relación muy cordial con él. Compartimos 12 ó 13 años de entregas de premios y nunca lo vi como un rival. Siempre intenta hacer lo mejor para su equipo, como yo. Siempre me he llevado bien con él y si le preguntas te dirá lo mismo. En el fútbol se busa la rivalidad para generar más entusiasmo”.

En la entrevista también le preguntaron quién creía que era mejor que los dos. El lusitano, con mucha cintura, contestó: “No voy a entrar ahí. Estoy contento porque ganamos y pasamos primeros y quiero seguir haciendo la buena temporada que estoy haciendo”.

La Vecchia Signora y el Barça pueden llegar a cruzarse incluso en los octavos de final de la Champions siempre y cuando el sorteo que se realizará este viernes así lo determine. El azar determinará si Cristiano y Messi vuelven a verse las caras con una eliminación de por medio.

MÁS SOBRE ESTE TEMA :

Estallaron los memes por los dos goles de penal de Cristiano Ronaldo frente al Barcelona

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se volvieron a cruzar 31 meses después: así quedó el historial de enfrentamientos

El polémico penal con el que Cristiano Ronaldo abrió el marcador para la Juventus frente al Barcelona

Antoine Griezmann estalló tras perder por goleada ante la Juventus: “Nos han faltado ganas, actitud, todo”

Real Madrid, Atlético, Liverpool, Bayern Múnich, PSG: hora, TV y agenda de la última fecha de la fase de grupos de la Champions