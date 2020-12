Cristiano Ronaldo habló de su rivalidad con Lionel Messi y la crisis del Barcelona

El protagonista de la victoria de la Juventus contra el FC Barcelona, Cristiano Ronaldo, se refirió a cómo es su relación con Lionel Messi después de aportar dos tantos en la goleada por 3-0 en el Camp Nou que le dio el liderato del Grupo G.

Todos los ojos estaban puestos en el reencuentro de los dos mejores futbolistas de la actualidad, los cuales no se veían las caras en un terreno de juego desde hace más de dos años y medios. Ésta vez el portugués se llevó los flashes al convertir y ayudar a su equipo.

“Siempre he tenido una relación muy cordial con él. Compartimos 12 ó 13 años de entregas de premios y nunca lo vi como un rival”, aseguró el delantero luso tras el encuentro.

Ronaldo y Messi se volvieron a reencontrar en un campo dos años y siete meses después- REUTERS/Albert Gea

Sobre el capitán y referente del Barcelona, consideró que, “siempre intenta hacer lo mejor para su equipo, como yo. Siempre me he llevado bien con él y si le preguntas te dirá lo mismo” y agregó: “En el fútbol se busca la rivalidad para generar más entusiasmo”.

En cuanto a la comparación sobre quién de los dos es el mejor, Ronaldo no quiso entrar en polémicas: “No voy a entrar ahí. Estoy contento porque ganamos y pasamos primeros y quiero seguir haciendo la buena temporada que estoy haciendo”.

El astro portugués también fue consultado sobre el flojo presente que atraviesa el conjunto culé, en el que no consigue levantar cabeza en la liga y, a pesar de clasificar a octavos de la Champions League, su rendimiento no parece ser el mejor.

“Está pasando un momento difícil, pero no deja de ser el Barcelona y estoy segurísimo que ellos van a pasar este mal período. Todos los equipos tienen una mala racha, pero no dejan de ser Barcelona y un gran equipo”.

Ronaldo convirtió dos goles en la victoria por 3-0 de la Juventus - EFE

En cuanto al triunfo que les permitió pasar a octavos de final como punteros de su zona, Ronaldo destacó que, “era una misión casi imposible venir al Camp Nou y hacer tres goles. Fue muy, muy complicado. Jugamos bien. La clave fue entrar bien y a la media hora ir 0-2”.

“Pienso que puede ser una inyección de confianza, necesitábamos una victoria así ante un equipo como el Barcelona, que aunque vaya en un mal momento es el Barcelona. Nos da un plus de confianza”, comentó.

Sobre la acción que protagonizó con Ronald Araujo, la cual terminó en penal y gol de la Juventus, el delantero explicó que no vio nuevamente la jugada pero que, “a veces hay penaltis inexistentes y a veces al revés. Son decisiones, pero no quiero entrar porque el trabajo del árbitro es muy complicado pero si lo ha dado a él le pareció que era penalti. Pero cuando marcas tres goles en el Camp Nou creo que no hay duda de quién merecía pasar primero”.





