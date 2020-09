El conflicto familiar que llevaría a Samuel Eto’o a sentarse frente a los juzgados

El camerunés afronta una demanda por no cumplir con sus obligaciones como padre (Photo by FABRICE COFFRINI / AFP)

El ex futbolista Samuel Eto’o recorrió importantes clubes a lo largo de su carrera. Sin embargo, su paso por el Barcelona es el más recordado ya que logró dejar una huella en los libros de historia del cuadro catalán, después de haber sido parte del sextete de la temporada 2008-2009.

Este 2020 encuentra al camerunés ya retirado y viviendo en Qatar, lugar en donde disputó sus últimos partidos con el Qatar SC, y desde allí recibió la citación a los juzgados, según detallaron distintos medios españoles.

Su gran rendimiento dentro de las canchas, tanto con el conjunto azulgrana como con el Chelsea y el Inter, entre otros, no concuerdan con su desempeño afuera de ellas. Al parecer, fue su hijo el que lo acusó por no cumplir con sus obligaciones.

Eto'o fue parte del sextete con el Barcelona en 2009 - REUTERS

El joven de 18 años, Etienne, que en este 2020 fichó por las categorías juveniles del Real Oviedo, lo habría demandado en el juzgado de Palma de Mallorca por ausentarse durante gran parte de su etapa infantil.

Etienne reclama 20 mil euros, los cuales engloban faltas de pago en alimentos, material de estudio y otras prestaciones. Además, lo acusó de no ejercer sus obligaciones como padre, ya que de un momento para otro desapareció y dejó de contestar los correos electrónicos. El ex futbolista nunca accedió a darle el número de celular ni a él ni a su madre.

Marian Pineda, madre del hijo que tienen en común, conoció a Eto’o cuando daba sus primeros pasos en la élite del fútbol en Mallorca. Ambos mantuvieron una relación durante dos años que llegó a su fin después de que ella lo encontrara con otra mujer.

Las acusaciones contra el camerunés datan de hace tiempo. En 2018, la mujer presentó una denuncia formal contra él y reconoció que, “cuando Samuel se enfada, rompe con todo. Y deja de cumplir aunque esté obligado a ello por una sentencia. Así castiga. Y cuidado, no me castiga a mí sino a su hijo”.

Samuel Eto'o acudió en acompañado al casamiento de Lionel Messi (Martín Villar)

“La sentencia especifica que si mi horario laboral hace necesario recurrir a cuidadores, taxis o alguien que se ocupe de Etienne, debe cubrirlo su padre. Pero si ni siquiera le paga la pensión… He preferido no estar todo el día en los tribunales y sacrificar mi vida profesional por mi hijo”, detallaba.

No es la primera vez que el ex delantero es acusado por estos motivos. Eto’o es padre de ocho hijos de distintas relaciones. Incluso, el ex futbolista tiene pendiente una sentencia de reconocimiento de paternidad por Érika, una joven de 20 años que vive en Madrid con su madre.

Después de reclutar pruebas, testigos y entendiendo las características físicas que comparten ambos, el juez le impuso de manera provisional el pago de una pensión de 1500 euros mensuales, cantidad que había comenzado a pagar pero que ya hace varios meses que está incumpliendo.

Desde España apuntaron que si no cumple con las citaciones y sentencias que tiene en su contra, podría ser detenido una vez llegue al país.





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Un jugador del Nastic reveló el reclamo que le hizo Lionel Messi en medio del partido

Nuevo problema para el Atlético Madrid: la razón por la que Nelson Vivas no podría reemplazar a Simeone, aislado por coronavirus

En Barcelona aseguran que Edinson Cavani se ofreció para reemplazar a Luis Suárez