En Barcelona aseguran que Edinson Cavani se ofreció para reemplazar a Luis Suárez

En la imagen, los jugadores uruguayos Edinson Cavani y Luis Suárez festejando un gol de Uruguay. Foto: EFE/Antonio Lacerda

Sonó en el Atlético Madrid, pero no llegaron a un acuerdo por las cifras económicas. También surgió el rumor de una posible continuidad en el Benfica, pero la esperanza lusitana se derrumbó de inmediato. Hasta lo vincularon con el Gremio de Brasil, pero el presidente de la entidad de Porto Alegre, Bolzán, desestimó la chance de incorporar a la figura internacional con una contundente frase: “No hay nada sobre ese pase ahora, ni lo hubo nunca. Este es un tema que ni lo debemos tratar para no ilusionar a nuestros hinchas, es un jugador muy caro”.

Lo cierto es que desde que dejó el PSG, Edinson Cavani continúa en la búsqueda de un nuevo destino para continuar su carrera; y según el diario español Sport, el jugador se comunicó con las autoridades del Barcelona para ofrecerse en la ofensiva que lidera Lionel Messi.

Según informó el periodista Toni Juanmartí, del matutino catalán, el uruguayo se postuló para ocupar el puesto que dejará vacante Luis Suárez, luego de la notificación que le dio Ronald Koeman sobre su proyecto deportivo.

Lo llamativo es que Edi es compañero de Lucho en la selección uruguaya y presunta su iniciativa podría romper el vestuario de la Celeste, a menos de un año del inicio de la Copa América y de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar.

Los argumentos de la prensa europea se basan en que Cavani pretendería un contrato a corto plazo, no mayor a los 2 años, para que el club pueda tomarse ese tiempo para cerrar la contratación de Lautaro Martínez, quien se encuentra en el Inter y la entidad de Milán pretende una cifra millonaria.

Sin embargo, la comisión directiva del Blaugrana no tendría en los planes al uruguayo y su arribo parece una utopía difícil de concretar. Las únicas razones que podrían llevar al uruguayo al Culé se basarían en el aspecto económico, dado que sus pretensiones son inferiores a las de Suárez.

De todos modos, el entrenador neerlandés ya le comunicó a la secretaría técnica que sus deseos se amparan en el arribo de Depay, el delantero de los Países Bajos que conoce desde su paso por la Orange.

Cavani, de 33 años y quien se inició en Danubio de Uruguay y luego jugó en Palermo y Napoli de Italia, dejó el PSG francés en abril y recibió ofertas de Roma, Atlético Madrid y Benfica.

En la última posibilidad del Benfica la prensa portuguesa informó que el equipo de Lisboa le ofreció 36.000.000 de euros por tres temporadas y el uruguayo lo rechazó tras pedir por el mismo lapso 48.000.000 de euros.

