Toni Kroos develó el malestar de Gareth Bale en el Real Madrid

Toni Kroos habló de Gareth Bale - EFE/ Lavandeira Jr

Después de ganar su segundo título de liga con el Real Madrid, el centrocampista, Toni Kroos, le brindó una entevista al medio local Sky Alemania en la que habló de todo, incluida la situación que atraviesa su compañero Gareth Bale en el conjunto merengue.

Si bien desde la llegada de Zinedine Zidane, el delantero galés comenzó a sentarse cada vez más seguido en el banco de suplentes, en el último tramo (más precisamente desde el reinicio de La Liga), se transformó en protagonista por lo que hacía fuera del campo y no por sus actuaciones dentro de él.

Las especulaciones sobre una mala relación aumentaron después de que en el último partido del campeonato ante el Leganés, con el conjunto mernegue ya coronado campeón desde la fecha anterior, el técnico francés decidió directamente no incluirlo entre los convocados a ese duelo, en el cual fue titular hasta el arquero suplente Alphonse Aréola.

El galés no contó con los minutos que pretendía en el Real Madrid - REUTERS/Sergio Perez/File Photo

“La situación (de Bale en el Real Madrid) es insatisfactoria para todos. Ciertamente no lo trajeron para jugar tan poco como está haciendo actualmente”, reconoció el mediocampista alemán.

“Básicamente creo que quiso irse el verano pasado y el club le dijo primero que sí y después que no. No sé si todavía está un poco enfadado por eso. Es un tema difícil”, reveló Kroos con respecto a los rumores que hubo sobre su salida de la institución tras el arribo de Zidane por segunda vez al cargo el pasado verano (europeo).

A pesar del mal momento que vive el ex futbolista del Tottenham, su compañero de equipo aseguró que se lo ve “relativamente relajado. Ciertamente, la situación no es tan extrema como parece. Todo está bien en el equipo. Lo conozco desde hace seis años y hemos ganado grandes cosas juntos”.

El representante de Bale aseguró que continuará en el Real Madrid - REUTERS/Susana Vera

Estas declaraciones llegaron después de las propias que hizo el representante de Gareth Bale, Jonathan Barnett, quien aseguró que, a pesar de las especulaciones que se formaron acerca de su cliente, él no tiene intención de cambiar de equipo.

“Gareth está bien. Todavía tiene un contrato de dos años, le gusta vivir en Madrid y no se irá a ninguna parte. Gareth no busca sobrevivir a Zinedine Zidane. Zidane simplemente no quiere jugar con él. Gareth entrena todos los días y entrena bien” sentenció Barnett.





