Crisis en Juventus: la razón por la que Cristiano Ronaldo podría marcharse

La tranquilidad que reinaba en Juventus antes de la pandemia del coronavirus cambió por completo luego de la derrota por penales ante Napoli en la final de la Copa Italia. En las instalaciones del club ahora se vive un clima tenso sobre el ambiente y el futuro de Cristiano Ronaldo y Maurizio Sarri pasó a ser una incógnita.

La vuelta de CR7 no fue la esperada y desde su entorno comenzaron a circular versiones que marcan un cortocircuito con el director técnico. Al parecer, el cinco veces ganador del Balón de Oro no está de acuerdo con la forma de jugar que propone el estratega italiano y no se siente cómodo en la posición de centrodelantero. El luso estuvo fastidioso en la semifinal contra Milan y en la mayoría del encuentro contra Napoli se volcó a la banda izquierda (en esos momentos la posición de ‘9′ la ocupó el argentino Paulo Dybala).

Minutos después de la caída ante los del Sur, Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, utilizó las redes sociales para apuntar contra el entrenador y respaldar al ex Real Madrid: “¿Qué más puedes hacer? Esto es todo. Mi amor, tu solo no puedes hacer milagros … No puedo entender cómo se puede jugar así. En fin... cabeza en alto, más no puedes hacer mi rey”.

Por primera vez en su carrera, el portugués perdió dos finales de manera consecutiva (la anterior fue la Supercopa de Italia, a manos de Lazio), algo que comenzó a hacer ruido en su cabeza y replantearse su idea de continuar en Turín. Según La Gazzetta dello Sport y Calciomercato, el ex Sporting Lisboa y Manchester United puso como condición ganar un título para seguir defendiendo la camiseta bianconera la próxima temporada , pese a tener contrato hasta junio de 2022.

Al día de hoy, Juventus lidera la Serie A, certamen que ganó en las últimas ocho ediciones, solamente por un punto de ventaja por sobre Lazio a falta de 12 jornadas. También se encuentra en octavos de final de la Champions League, el gran objetivo de la institución. En la ida, disputada en Francia, cayó por 1 a 0 ante Lyon.

El panorama de Maurizio Sarri es similar, luego de las dos finales perdidas. La prensa italiana ya comienza a achacarle su falta de títulos en el Calcio (sólo ganó la Europa League en su paso por Chelsea), lo que lo hizo estallar en conferencia de prensa. Además, comenzó a sobrevolar la posibilidad de repatriar a Massimiliano Allegri, quien podría tomar las riendas del PSG en la próxima temporada.

