La feroz crítica de la hermana de Cristiano Ronaldo a Maurizio Sarri tras perder la Copa Italia

La hermana de Cristiano Ronaldo apuntó a Maurizio Sarri tras la derrota por penales ante Napoli en la final de la Copa Italia (REUTERS/Massimo Pinca)

Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, no ocultó su fastidio en las redes sociales por lo sucedido en la final de la Copa Italia. Luego de la derrota por penales de Juventus a manos de Napoli, utilizó las redes sociales para respaldar al delantero y apuntar con dureza contra el director técnico Maurizio Sarri.

“¿Qué más puedes hacer? Esto es todo. Mi amor, tu solo no puedes hacer milagros …”, escribió en su cuenta de Instagram. El posteo estaba acompañado de cuatro fotos de CR7 desilusionado luego de ver cómo se le escapó una chance de sumar un nuevo título con la camiseta bianconera.

La hermana del luso, sin nombrarlo, apuntó hacia el entrenador del equipo turinés. “No puedo entender cómo se puede jugar así. En fin... cabeza en alto, más no puedes hacer mi rey”, esgrimió. Tras la igualdad en los 90 minutos, todo se definición en la tanda de penales (el argentino Paulo Dybala y el brasileño Danilo fallaron sus ejecuciones). El ex Sporting Lisboa, Manchester United y Real Madrid era el quinto pateador designado.

El posteo de la hermana de Cristiano Ronaldo contra el director técnico de Juventus

Pese a ser los líderes de la Serie A y estar en octavos de final de la Champions League (cayeron en la ida por 1 a 0 ante Lyon, en Francia), esta no es la primera crítica que cae sobre Maurizio Sarri, quien sigue sin poder coronarse campeón en su país (el único título que cosechó en su carrera fue la Europa League de la temporada pasada, cuando estaba en Chelsea).

Cuando le marcaron esto en conferencia de prensa, el director técnico explotó: “Me rompe ligeramente las pelotas cuando me dicen que en Italia aún no gané nada. Hice 8 promociones. Entiendo que es poco para aquellos que están acostumbrados a hablar de Champions League y Scudettos, pero el mío ha sido un camino difícil al tomar equipos en categorías inferiores. Estoy contento con lo que he hecho. Entonces, el deseo de ir a ganar trofeos importantes está en todos nosotros. El sentimiento predominante es ayudar a los jugadores a ganar un trofeo, queremos ganar para el club y para los aficionados”.

