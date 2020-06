La Juventus de Cristiano y Dybala buscará el título de la Copa Italia ante Napoli: hora, TV y formaciones

Paulo Dybala, una de las principales figuras de Juventus (Reuters)

De manera paulatina, la pelota vuelve a girar en las mejores ligas del planeta. A días para el reinicio de la Serie A, Italia se encuentra paralizada por la final de la Copa Italia, que tendrá una nueva edición de un partido que se transformó en clásico por el choque cultural entre el Norte y el Sur. Desde las 16, en el Estadio Olímpico de Roma, Juventus chocará ante Napoli. Televisarán el canal 610 de DirecTV y la RAI.

La Vecchia Signora, máximo ganador de esta competencia, líder del torneo local y en octavos de final en la Champions League, llega a esta instancia tras dejar en el camino a Milan; mientras que los dirigidos por Gennaro Gattuso eliminaron en semifinales a Inter.

Ante la ausencia de Gonzalo Higuaín en la ofensiva, Maurizio Sarri optó por jugar sin referencia fija en ataque y entre Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala se alternarán para ocupar el lugar de centrodelantero. El tridente lo completará el brasileño Doublas Costa.

Este juego no será uno más para el estratega del cuadro de Turín, ya que tuvo un buen andar en su paso por Nápoles y en la conferencia de prensa previa al juego tuvo un encontronazo con un periodista que le remarcó que aún no consiguió títulos en su país. “Me rompe ligeramente las pelotas cuando me dicen que en Italia aún no gané nada. Hice 8 promociones. Entiendo que es poco para aquellos que están acostumbrados a hablar de Champions League y Scudettos, pero el mío ha sido un camino difícil al tomar equipos en categorías inferiores. Estoy contento con lo que he hecho. Entonces, el deseo de ir a ganar trofeos importantes está en todos nosotros. El sentimiento predominante es ayudar a los jugadores a ganar un trofeo, queremos ganar para el club y para los aficionados”, manifestó.

Napoli, que va por su sexta Copa Italia, no podrá contar con una de sus principales figuras: David Ospina. El colombiano llegó al límite de tarjetas amarillas. Su lugar será ocupado por Alex Meret, de 23 años.

Probables formaciones:

Napoli: Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Nikola Maksimovic, Kalidou Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Diego Demme, Piotr Zielinski; Lorenzo Insigne, Dries Mertens y José María Callejón. DT: Gennaro Gattuso.

Juventus: Gianluigi Buffon; Danilo, Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt, Álex Sandro; Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic, Blaise Matuidi; Douglas Costa, Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo. DT: Maurizio Sarri.

Cancha: Estadio Olímpico de Roma.

Árbitro: Daniele Doveri.

Horario: 16.00.

Televisa: DirecTV.