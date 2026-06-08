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Un surfista uruguayo fue atacado por un tiburón en Australia

El joven, de 20 años, relató en una carta que sintió un fuerte tirón en un pie y que la cercanía de sus amigos le permitió salvarse. La carta que escribió

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Surfista uruguayo Alejo Santiñaque fue mordido por un tiburón en Australia (Captura Subrayado/Canal 10)
Surfista uruguayo Alejo Santiñaque fue mordido por un tiburón en Australia (Captura Subrayado/Canal 10)

El surfista uruguayo Alejo Santiñaque, de 20 años, fue atacado por un tiburón toro mientras practicaba el deporte en Red Cliff, una localidad ubicada a 660 kilómetros de Sídney (Australia). El joven reside en ese país hace dos años.

En una carta que publicó en Facebook, el uruguayo contó que el ataque ocurrió cuando estaba sentado en su tabla de surf esperando una ola. “De repente sentí un duro golpe y un fuerte tirón en mi pie. Un tiburón me había mordido”, expresó. Santiñaque recordó que el tiempo pasó muy rápido: estimó que demoró menos de dos segundos en reaccionar después de la mordedura.

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“Me tiró al agua, y mi respuesta inmediata fue patearlo tan fuerte como pude para hacer que me dejara ir. En algún momento se enredó en mi correa, que terminó separándose de la tabla por la fuerza del tirón”, escribió el joven.

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(Imagen Ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando logró soltarse, el sufista nadó como pudo a buscar su tabla y siguió rumbo a la orilla. Lo hizo lleno de incertidumbre porque no sabía si el tiburón volvería. Su foco estaba puesto en salir del agua y lo hizo, según su relato, sin perder la calma en ningún momento.

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“Obviamente fue una situación muy intensa con mucha adrenalina, pero mantener la cabeza despejada fue crucial. Desde el momento en que me mordieron hasta llegar a la playa, me concentré en lo que necesitaba hacer y evité el pánico”, redactó.

Santiñaque había ido a la playa con amigos, que estaban en la orilla. Cuando él llegó hasta allí le hicieron un torniquete en la pierna hasta que llegó la ambulancia. “Les estoy increíblemente agradecido por actuar tan rápido y mantener la calma bajo presión”, expresó.

Surfista uruguayo Alejo Santiñaque fue mordido por un tiburón en Australia (Captura Subrayado/Canal 10)
Surfista uruguayo Alejo Santiñaque fue mordido por un tiburón en Australia (Captura Subrayado/Canal 10)

“Tuve mucha suerte”, reconoció el joven en el texto que escribió. “La mordedura se desgarró a través de la piel y el músculo, se rompió un tendón y dañó algunos otros (…) Mirando lo grave que pueden ser los ataques de tiburón, sé que me fui ligeramente”, continuó.

Santiñaque complementó diciendo que no guarda “ningún resentimiento” hacia el tiburón porque sabe que el océano es el hogar de estos animales. Son –reconoció– los humanos los que invaden su ambiente.

Los tiburones no son villanos ni monstruos. Son animales salvajes y una parte esencial del ecosistema marino. Lo que pasó fue un accidente muy desafortunado, pero eso no cambia el amor y el respeto que siento por el océano. Esta experiencia me ha dado un aprecio aún mayor por la vida, mis amigos y todos los que me ayudaron ese día. Ahora mi enfoque está en la recuperación y en volver a ponerme de pie. Gracias por leer”, finalizó.

Surfista uruguayo Alejo Santiñaque fue mordido por un tiburón en Australia (Captura Subrayado/Canal 10)
Surfista uruguayo Alejo Santiñaque fue mordido por un tiburón en Australia (Captura Subrayado/Canal 10)

El joven también dio una entrevista al noticiero Subrayado de Canal 10. Relató que había estado 10 minutos en el agua antes del ataque. “He escuchado que ante un ataque tenés que ir a pegarle en la nariz o en las branquias, se ve que le emboqué a algo importante y el bicho se fue”, recordó.

Santiñaque quedó “a la deriva” en el medio del mar y procuró estar “lo más atento posible” a que el animal no volviera. El agua estaba marrón y no sabía desde dónde podía llegar.

Cerca del lugar al que salió había un enfermero, que lo asistió. 25 minutos después llegó la ambulancia, que lo llevó de urgencia al médico. En un centro de salud estuvo internado durante cinco días y se sometió a dos operaciones. El joven criticó la atención que recibió en el hospital porque no le supieron decir qué era lo que había pasado. Sí sabe que la mordedura le abrió parte de la piel y de los músculos.

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