Colombia

Enrique Gómez rechazó un supuesto autoatentado por parte de De la Espriella, denunciado por Cepeda: “Sale con conspiraciones en su desespero”

La seguridad del ‘Tigre’ desató una nueva polémica electoral; mientras su campaña denunció amenazas contra el candidato, el aspirante del Pacto Histórico alertó sobre un supuesto montaje de ataque

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- crédito Enrique Gómez - Iván Cepeda Castro/Facebook
Enrique Gómez advirtió que el esquema de seguridad de Abelardo de la Espriella fue reforzado por su seguridad, mientras que Iván Cepeda alertó de un plan de autoatentado por parte de su oponente - crédito Enrique Gómez - Iván Cepeda Castro/Facebook

La recta final de la campaña presidencial volvió a elevar la tensión política entre los dos candidatos que disputan la Presidencia de la República. Esta vez, el enfrentamiento se produjo luego de que Iván Cepeda advirtiera públicamente sobre información que habría recibido relacionada con la campaña de su contendor, Abelardo de la Espriella, y anunciara que pondría esos datos en conocimiento de las autoridades.

Las declaraciones del candidato de izquierda generaron una inmediata respuesta desde el equipo de De la Espriella. El más contundente fue Enrique Gómez, director del partido Salvación Nacional y jefe de debate de la campaña, que rechazó los señalamientos y acusó a Iván Cepeda de promover teorías conspirativas en medio de la contienda electoral.

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La controversia se produjo apenas horas después de que la campaña de De la Espriella encendiera las alarmas por la seguridad de su candidato y anunciara una reducción significativa de sus apariciones públicas debido a las amenazas que, según su equipo, enfrenta en las últimas semanas.

Desde Salvación Nacional se sostuvo que el esquema de protección de Abelardo de la Espriella fue reforzado ante lo que describió como un escenario de amenaza extrema - crédito Charlie Cordero/Reuters
Desde Salvación Nacional se sostuvo que el esquema de protección de Abelardo de la Espriella fue reforzado ante lo que describió como un escenario de amenaza extrema - crédito Charlie Cordero/Reuters

Desde Salvación Nacional hablaron sobre un refuerzo en la seguridad de Abelardo de la Espriella

Casualmente, la advertencia fue hecha por Gómez durante una entrevista con la revista Semana, en la que aseguró que la principal prioridad de la campaña es proteger la integridad del aspirante presidencial: “Lo que viene en la campaña es preservar la vida del candidato Abelardo de la Espriella; ese es el principal objetivo, y que esté vivo el 21 de junio”.

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Según explicó, el comité estratégico decidió reducir al máximo los eventos masivos y limitar algunas actividades presenciales debido a los riesgos que perciben en el actual contexto electoral.

“El riesgo es extremo”, señaló Gómez, que reconoció que el candidato disfruta del contacto directo con los ciudadanos, pero indicó que el equipo buscará mantener presencia en diferentes regiones mediante otras estrategias de campaña.

Enrique Gómez señaló durante la entrevista con la mencionada revista que: “Nos estamos multiplicando para cubrir esos espacios con otro tipo de actividades”.

Enrique Gómez confirmó que Abelardo de la Espriella reducirá las actividades masivas debido a riesgos de seguridad - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Enrique Gómez confirmó que Abelardo de la Espriella reducirá las actividades masivas debido a riesgos de seguridad - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Pese a las restricciones derivadas del esquema de seguridad, Gómez aseguró que el objetivo electoral permanece intacto y que la campaña continúa enfocada en obtener una amplia votación en la segunda vuelta presidencial: “Lo que se vio en los últimos meses será complicado volverlo a ver de nuevo por seguridad”.

El dirigente político también expresó preocupación por las garantías del proceso electoral y lanzó cuestionamientos sobre el comportamiento del Gobierno nacional durante la campaña: “Creemos que se van a robar las elecciones, algo que no dejaremos que pase”. Además, afirmó que nunca había visto “a un presidente en ese camino ni desconociendo resultados”.

Iván Cepeda denuncia supuesto montaje ante las autoridades y Enrique Gómez lo ‘baja de esa nube’

Sin embargo, la controversia tomó un nuevo rumbo cuando el candidato Iván Cepeda publicó un mensaje en su cuenta en la red social X en el que aseguró que había recibido información relacionada con un supuesto plan que involucraría a la campaña de su rival.

“Me permito informar a la opinión pública que pondré en conocimiento de las autoridades competentes información que he recibido en las últimas horas relacionada con la contienda electoral”, escribió en el post.

Iván Cepeda - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda anunció que pondrá estos hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se realicen las investigaciones correspondientes - crédito @IvanCepedaCast/X

En el mismo pronunciamiento, Iván Cepeda afirmó que, según la información recibida por distintas vías, “en la campaña de Abelardo de la Espriella se estaría fraguando un montaje para realizar un autoatentado controlado del candidato con el propósito de incidir en los resultados definitivos de la elección”.

El aspirante presidencial agregó que dicho supuesto montaje tendría lugar en los días previos a la segunda vuelta y anunció que trasladaría la información a las autoridades para que realizaran las verificaciones correspondientes: “Ante esta circunstancia, anuncio que pondré en conocimiento de este hecho a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las verificaciones del caso”.

Iván Cepeda también indicó que entregaría la información a la Unidad Nacional de Protección (UNP) con el fin de que evaluara la necesidad de reforzar las medidas de seguridad de De la Espriella y de su fórmula vicepresidencial.

No obstante, estas declaraciones provocaron una fuerte reacción desde el presidente de Salvación Nacional, por lo que Enrique Gómez respondió directamente al mensaje del candidato y desestimó de manera categórica las afirmaciones realizadas por Cepeda: “El heredero sale con conspiraciones en su desespero”.

Enrique Gómez rechazó las denuncias de Iván Cepeda sobre un supuesto autoatentado contra Abelardo de la Espriella - crédito @Enrique_GomezM/X
Enrique Gómez rechazó las denuncias de Iván Cepeda sobre un supuesto autoatentado contra Abelardo de la Espriella - crédito @Enrique_GomezM/X

En el mismo mensaje, Gómez rechazó cualquier posibilidad de un supuesto autoatentado y reiteró que la preocupación de la campaña está centrada en la seguridad del candidato presidencial: “Ojo colombianos, ningún autoatentado, acá el objetivo principal es salvaguardar la vida del Tigre 🐅 de un gobierno que sabemos no es de confiar y es capaz detodo,o como en el caso de Miguel Uribe (sic)”.

Con estas declaraciones, el líder político intensificó la confrontación política a pocos días de las elecciones y evocó el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay —atentado que ocurrió el 7 de junio de 2025—, un magnicidio por el que la Fiscalía señala como presuntos responsables a integrantes de la Segunda Marquetalia, una disidencia de las Farc.

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