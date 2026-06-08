Ciencia

Reapareció un zorro en peligro crítico de extinción en México tras más de 20 años sin registros

La revista científica Neotropical Biology and Conservation publicó una breve comunicación con evidencia fotográfica. Los detalles

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Un zorro gris de tamaño mediano con pelaje gris y rojizo claro está sentado sobre grava blanca y rocas, mirando por encima de su hombro con la boca abierta
La revista Neotropical Biology and Conservation publicó el primer avistamiento confirmado del zorro enano de Cozumel en más de 20 años en una reserva de México (Rafael Chacón)

La revista Neotropical Biology and Conservation publicó evidencia fotográfica del primer avistamiento confirmado del zorro enano Cozumel en más de 20 años en una reserva en México.

Se trata de un hallazgo que vuelve visible a uno de los cánidos más raros del planeta cuando la comunidad científica lo considera en peligro crítico de extinción y cerca de desaparecer por la presión sobre su hábitat en el sur de la isla.

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Antes de este redescubrimiento, la única evidencia física del animal se limitaba a restos subfósiles, y el último avistamiento indirecto se había informado en 2001. El estudio estima que el zorro enano de Cozumel mide entre 60% y 80% del tamaño de su pariente continental, el zorro gris, según la breve comunicación firmada por Travis D. Bayer, Maggie A. McGreal y A. Rafael Chacón D. en Neotropical Biology and Conservation.

El registro documenta el rescate de un macho adulto en la mañana del 14 de septiembre de 2023. La Fundación de Parques y Museos de Cozumel localizó al animal después de recibir avisos del público sobre un ejemplar desorientado cerca del kilómetro 29 de la carretera costera.

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Tras permanecer en observación y pasar una evaluación sanitaria completa, el zorro fue liberado el 17 de septiembre de 2023 en la Reserva Estatal Laguna Colombia. El área protegida fue elegida por su idoneidad y por su distancia de los peligros asociados a las carreteras.

El aislamiento redujo el tamaño del animal

El zorro enano de Cozumel, identificado como Urocyon sp., representa una población única que ha habitado esa isla caribeña durante milenios. Los restos subfósiles sugieren incluso que su presencia podría ser anterior a los primeros asentamientos mayas, de acuerdo con la publicación científica.

Un zorro gris de tamaño mediano con pelaje gris y rojizo claro está sentado sobre grava blanca y rocas, mirando por encima de su hombro con la boca abierta
Los autores sostienen que el aislamiento del zorro de Cozumel durante milenios favoreció una divergencia evolutiva y un proceso de enanismo insular (Rafael Chacón)

Ese aislamiento prolongado condujo a una rápida divergencia evolutiva y a un proceso de enanismo insular, según los autores. Pese a esa trayectoria separada, el zorro de Cozumel nunca fue descrito formalmente ni designado como una especie taxonómicamente única.

La amenaza no se limita al desconocimiento científico. Los hábitats del sur de la isla se enfrentan cada vez más al cambio de uso del suelo, el desarrollo, las especies invasoras y los desastres naturales, factores por los que la comunidad científica considera que el animal está al borde de la desaparición.

Travis Bayer dijo en la publicación que una de las conclusiones centrales del trabajo es que las especies pueden extinguirse sin llamar la atención del mundo. “Solemos pensar que la extinción es algo dramático y evidente, pero en realidad puede ocurrir de forma gradual y silenciosa, especialmente en el caso de especies raras que viven en hábitats remotos o poco estudiados”, afirmó Bayer.

Bayer añadió en la misma publicación que “el redescubrimiento del zorro aún no es un éxito rotundo en materia de conservación, pero representa una segunda oportunidad”.

La pregunta inmediata que deja el hallazgo es cuántos zorros quedan en Cozumel y dónde sobreviven. La respuesta, según Bayer, es que todavía no se sabe casi nada sobre el tamaño de la población restante, su distribución ni su ecología.

“El mayor desafío al que se enfrenta el zorro de Cozumel es que aún no sabemos casi nada sobre él, incluyendo el tamaño de su población restante, su distribución o su ecología”, señaló Bayer en la revista. “Esa incertidumbre por sí sola es peligrosa, porque dificulta enormemente su conservación efectiva”.

A partir de ese vacío de información, los autores identificaron varias prioridades de conservación. Entre ellas incluyeron estudios específicos para determinar el tamaño y la distribución actual de la población, análisis genéticos para aclarar las características evolutivas del zorro y medidas urgentes para preservar los hábitats adecuados que aún quedan y reducir los conflictos entre seres humanos y fauna silvestre.

En su conclusión, Bayer planteó que el objetivo es que el zorro de Cozumel deje de ser una presencia incierta y poco conocida en la isla. “También esperamos que demuestre que la conservación suele ser más urgente cuando la certeza es menor y que la incertidumbre misma puede ser un llamado a la acción”, sostuvo.

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