El ex director técnico del Bayern Múnich y del Barcelona, fue consultado por las lesiones de futbolistas como Harry Kane y Marcus Rashford, habituales en la selección inglesa que tiene por delante la Eurocopa este año. “Con esta cantidad de partidos, los jugadores se desmoronan. No me sorprende. Lo siento mucho por Kane y por Rashford. Las autoridades deberían reflexionar sobre ello, pero todos los directivos se quejaron y no les importa. Descanso de solo dos o tres días, una y otra vez. Los jugadores sufren”, insistió.