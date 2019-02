Esta no es la primera vez que estos encontronazos salen a la luz. Uno de los casos más recordados fue el "me gusta" que le colocó Mario Brozović a una publicación que anunciaba el nombramiento de Samir Handanovič como nuevo capitán del equipo. Perišić, por su parte, le dio un like a un posteo que afirmaba que el Inter iría en busca de Edin Džeko para reemplazar a Icardi.