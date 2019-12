Claro que no es un motivo de preocupación para Messi, quien viene de alzar los premios The Best (que otorga la FIFA) y el Balón de Oro (que entrega la revista France Football) como mejor jugador del 2019. Y el 2020 le depara una gran cantidad de desafíos, con la Champions League, que Barcelona no celebra desde 2015, y la Copa América con Argentina como principales motivaciones.