Su técnico, Paco López, tiene la baja por lesión de Sergio Postigo y Coke Andújar, quien no se ha entrenado junto a sus compañeros durante la semana por unas molestias musculares, mientras que Toño García sigue en prisión desde el pasado 8 de febrero. Además, el delantero Borja Mayoral no puede jugar al estar cedido por el Real Madrid. Recupera a Erick Cabaco, sancionado ante el Celta, y que regresaría al once inicial en el puesto de Coke.