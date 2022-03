La grandes polémicas en Boca-Huracán: los dos penales que omitió el árbitro Nicolás Lamolina

Rojo perdió una manga en la sujeción

Huracán le planteó un partido de igual a igual a Boca Juniors en La Bombonera, por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional. Y en el inicio contó con chances como para abrir el marcador, como el ingreso de Coccaro que Rossi conjuró tras centro de Quilez. Sin embargo, además, debió disponer de la posibilidad de patear un penal, por infracción de Marcos Rojo a Fernando Tobio, omitido por Nicolás Lamolina, ubicado en buena posición para observar la jugada.

Corrían 21 minutos de la etapa inicial cuando el ex Estudiantes y el ex Boca quedaron emparejados en un balón parado. El dos veces mundialista sujetó a su rival para evitar que se impusiera en el duelo aéreo, y Tobio terminó sobre el césped. Pero a pesar de las protestas, Lamolina no sancionó lo que debía sancionar. El banco de suplentes orientado por Frank Kudelka también explotó en reclamos.

Equilibró la balanza de los errores el juez en el comienzo del complemento. A los 7 minutos, también en un balón parado, Rojo resultó el sujetado, al punto que le arrancaron la manga de la camiseta azul que tenía debajo de su casaca. La prueba del delito quedó sobre el campo de juego. Pero Lamolina tampoco lo vio.

La actuación del juez fue discutida por los dos planteles, lo que habla del flojo rendimiento de la autoridad del encuentro, que a los 20 minutos del segundo tiempo apenas amonestó a Tobio por un impacto a Luis Vázquez que debió ser penado con la expulsión: lo fue a golpear directamente con su antebrazo.

El agarrón de Rojo a Tobio

Lamolina venía de protagonizar uno de los grandes escándalos del cierre de 2021: en la semifinal del Reducido por el segundo ascenso de la Primera Nacional a la Liga Profesional, sancionó un penal inexistente para Quilmes ante Ferro (era falta del delantero, Federico Anselmo, al arquero Marcelo Miño, pero cobró al revés), que terminó definiendo la llave. Sucedió poco tiempo después de que fuera designado por la AFA como juez internacional.

Esta vez, sus errores resultaron trascendentes en el desarrollo del duelo disputado en La Bombonera.

