“Almendra no tiene más lugar en Boca”: un ídolo del Xeneize se enfureció con el juvenil

Un ídolo de Boca aseguró que Agustín Almendra no tiene más lugar en el club

El caso tuvo su primer capítulo a principios de semana, cuando se originó el conflicto entre el implicado, un compañero y el entrenador. Horas más tarde, Sebastián Battaglia confirmó la separación del plantel de Agustín Almendra (junto a Alan Varela, por otro acto de indisciplina) y luego Darío Benedetto terminó de enterrarlo: “Era algo que había que cortar de raíz”. Ahora el que tomó la palabra es Alberto Márcico, ídolo indiscutido de Boca Juniors.

“Vi bien lo que dijo Benedetto, es algo que ya no tenía más remedio. Si esto hubiese tenido remedio, no sale a hablar el Pipa. Cuando te dice que es algo que no se aguantaba más, yo creo que el pibe se mandó un par de macanitas, eh. No pasa por alcahuetería ni nada por el estilo. Ahí el que se equivocó sin ninguna duda fue Almendra”, declaró el Beto en diálogo con TT Sports (Radio Trend Topic).

El emblemático 10 azul y oro ponderó las condiciones de Almendra, pero cuestionó sus formas: “Es un jugador bárbaro, pero hace 4 años que está en Boca y no se pudo ganar la titularidad. ¿Tiene condiciones? Sí. ¿Tiene lomo? Sí, bárbaro. ¿Juega bien? Sí, juega bárbaro. Pero si no te adaptás al respeto y la educación de un vestuario, te va a costar. Si dijo las cosas que dijo, yo creo que no tiene más lugar en Boca, sin dudas ”.

El Beto Márcico se refirió al caso de Almendra en Boca Juniors

Sobre el tema, Márcico completó: “Lo que dijo Benedetto fue para bancar al técnico. ¿Sabés qué tipo respetuoso es Sebastián? Hasta a mí me puso mal que le hayan dicho esas cosas a él. A mí me enojó lo de Almendra, totalmente. Ya le dieron la posibilidad al pibe, no es la primera vez que hace esto. La mala educación no me gusta. Con Timoteo Griguol, Almendra no jugaba hace un año en Boca. En la primera que hizo, voló”. En tanto, aseguró que la noticia tomó más repercusión por tratarse de Boca, que es “más importante que River y el que más vende en el fútbol argentino”.

Por otra parte, el ex futbolista de Ferro, Toulouse de Francia y Gimnasia La Plata valoró la actualidad de Boca y celebró el último mercado de pases (sobre todo por los regresos de Benedetto y Pol Fernández), aunque reconoció: “Boca no va a jugar bien bien como juega River, pero tiene individualidades. Históricamente River siempre jugó mejor que Boca, tiene otro gusto, como Independiente. Tienen otra manera de ver el fútbol. Boca siempre fue más jugadas y recuperación trabando con la cabeza”.

E igualmente, aclaró: “Boca hoy es superior a todos los equipos del fútbol argentino, incluso River. A River se le fueron jugadores de mucha experiencia, como Ponzio, Pity Martínez y Pratto. Ahora vinieron chicos muy jóvenes. La intensidad no la pierde, pero no es lo mismo el Pity Martínez que Barco. Ahora Enzo Pérez está muy solo”.

