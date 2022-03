Matías Cóccaro explicó por qué le pidió disculpas a los hinchas de Boca Juniors tras marcar el gol del triunfo de Huracán

Matías Cóccaro se metió pronto en el corazón de los hinchas de Huracán. Considerado un personaje entrañable, con aspecto similar al protagonista de la serie El Zorro, el uruguayo atraviesa un presente notable. En cada festejo hace la seña que lo identifica: la “Z”, pero este domingo en La Bombonera hizo una excepción por respeto a los hinchas de Boca Juniors en el gol que le dio el triunfo del Globo.

A los 25 minutos del segundo tiempo llegó el córner de Franco Cristaldo que le permitió al delantero sellar el 1 a 0 definitivo, La victoria para el equipo de Parque Patricios tuvo un significado especial porque además cortó con una sequía de 12 años sin triunfos en el templo xeneize, cuyo último festejo había sido en 2010.

Después de su conquista el goleador charrúa no hizo la tradicional “Z”. Luego del encuentro, El Zorro explicó los motivos. “Porque tenía amarilla y nunca sabés qué puede pasar, es algo que traigo conmigo y Boca es un club que yo respeto mucho. Es el club en el que jugaba Manteca y me marcó la infancia, y es un club que en cierta manera le tengo mucho cariño”, dijo en diálogo con ESPN.

El cabezazo de Cóccaro para el triunfo del Globo (@CAHuracan)

Luego aclaró el pedido de disculpas hacia el público azul y oro: “Fueron porque siempre me sentí muy identificado (con Boca). Jugaron muchos uruguayos que marcaron mi manera de jugar, el Tanque (Silva), Manteca (Martínez), son ídolos para mí, y haber pisado acá, yo tengo respeto hacia ellos”.

En Huracán el Zorro ya festejó varios goles trepado al alambrado, una idea que se la copió al ex goleador uruguayo de Boca. Más tarde en otro testimonio del charrúa en la misma señal deportiva, agregó que sus “mejores amigos son hinchas de Boca”. “Simplemente sentí que tenía que hacerlo y respetar a mis amigos”, subrayó.

Además, reveló su fanatismo por Diego Armando Maradona. “Y el Diez jugó ahí (Boca Juniors) y el Diez es el Diez (se golpeó el pecho). El mejor de la historia es Maradona, no hay otro, ¿a quién van a inventar? Es una locura. El que no es hincha de Maradona no es hincha del fútbol. Si hoy se respetan los derechos al futbolista es gracias a Maradona. Messi, después de Maradona, está él y dos o tres más. Pero Maradona no se compara con nada, ¡eh! Por favor no lo comparen a Maradona con alguien porque me va a dar algo en la cabeza”.

El uruguayo con los infaltables termo y mate (@CAHuracan)

A punto de subirse al micro para retirarse de La Bombonera, Cóccaro reveló un consejo que le dio Patricio Toranzo en el entretiempo y que fue clave en la conversión de su gol. “Me dijo que le comiera la espalda a Marcos Rojo porque Izquierdoz (Carlos) lo estaba cerrando. Por eso luego del gol lo señalé”.

Cóccaro llegó a Huracán en julio de 2021 y tiene contrato hasta junio de 2022. Su pase pertenece a Montevideo City Torque, donde no era titular. Como explicó luego del partido con triunfo (2-0) ante Vélez Sarsfield, en el que marcó el segundo tanto, “quise salir de mi zona de confort y ser titular”.

Con su triunfo Huracán quedó tercero en la Zona 2 y por ahora es uno de los cuatro que estaría clasificando a la instancia de playoffs. La fase regular consta de 14 fechas y luego comenzará la instancia final con eliminación directa entre los ocho mejores equipos. El Globo se ilusiona con ser uno de ellos.

