Cristian Traverso salió al cruce de Benedetto: “A su otro compañero lo vigilanteó mal”

Cristian Traverso criticó a Darío Benedetto en Boca

Sebastián Battaglia pidió la palabra y confirmó la sanción: “Agustín Almendra y Alan Varela se entrenarán con la Reserva por dos actos de indisciplina distintos”. Blanqueada la pena y afuera de la cita de esta noche frente a Central Córdoba de Rosario, por los 32avos de final de la Copa Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes, el que habló con la prensa tras el arribo del plantel a Córdoba fue Darío Benedetto, quien cuestionó la actitud de sus compañeros (sobre todo, la de Almendra).

El que le salió al cruce al Pipa fue Cristian Traverso, quien supo integrar la mesa chica en el plantel conducido por Carlos Bianchi, a fines de los 90 y principios del 2000, cuando el Xeneize supo conquistar el mundo. “No me gustó lo que dijo Benedetto. Para mí es un problema de Almendra con el entrenador, que lo solucionen como lo tengan que solucionar. Yo no sé si los referentes coinciden 100% con lo que dijo Benedetto, porque falta otra parte ahí”, sentenció el ex defensor.

Al mismo tiempo, valoró la postura que tomó Battaglia, quien fue su compañero en Boca: “Excelente para mí, me saco el sombrero. Hasta ahí dije chau, hoy vamos a hablar de que juega Óscar Romero, que puede jugar Figal... Pero Benedetto involucró a otro chico con lo que dijo. Eso está mal”. La referencia fue para la frase “la camiseta de Boca es muy grande para que estén de joda”.

“Está bien para el hincha, porque después el hincha puede decir ‘así se defienden los colores’. Yo, como compañero, me vigilanteó mal. A mí no me gustaría que un compañero mío haga esto público. Después pueden pasar miles de cosas sin que salgan a la prensa, como ha habido y como habrá”, fue la cruda opinión de Traverso. Y más tarde expresó: “‘Joda’, ‘actitud’, son palabras que no quedan cómodas. Es muy abarcativo ‘joda’. Si yo soy amigo de Varela y me tocan a Varela, no está bien”.

Además, Traverso confesó que en su momento había tenido un entredicho con Carlos Bianchi: “Reaccionamos mal los dos. Pero en un momento me sentó mano a mano para hablar de la vida, porque habíamos tenido un problema personal parecido y se nos caían las lágrimas mientras todos corrían. Para mí fue fabuloso”. E insistió: “Entre Almendra y Battaglia, estoy con Battaglia. Entre Benedetto y Almendra, estoy con Almendra. No lo voy a justificar, pero lo de Benedetto estuvo mal. Él lo puede hasta cagar a piñas, pero adentro del vestuario. ¿Sabés cómo sería valorado eso? Porque dirían ‘este nos caga a pedos adentro, pero afuera nos banca y no nos pone a la gente en contra’”.

“En la lealtad no existen los grises. Es blanco o negro. O eres completamente leal o no lo eres en absoluto. No puedes ser leal solo cuando te conviene”, fue el mensaje que compartió el mediocampista xeneize en su cuenta de Instagram. “Lealtad” es justamente la palabra que Benedetto tiene tatuada en su sien.

