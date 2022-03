Fuerte enojo por las críticas y el estado físico de Benedetto: 11 frases de Battaglia tras la derrota de Boca ante Huracán

Sebastián Battaglia no anduvo con rodeos a la hora de analizar la derrota de Boca Juniors ante Huracán en la Bombonera. Sin embargo, el entrenador se mostró muy molesto por las críticas e hizo especial hincapié por los 12 juegos sin perder que llevaba su equipo. “No encontramos nunca los caminos. No fue bueno, pero es la primera derrota después de 12 partidos y nadie dice eso. La última vez que Boca perdió fue contra Independiente en su cancha y pasó mucho tiempo. Sí, tenemos que mejorar y corregir cosas, pero una noche te puede tocar. Nos tocó hoy. Lamentamos nuevamente tener que sufrir un gol de la manera que lo sfurimos, pero hay que seguir”, expresó el DT en la conferencia de prensa.

“Para River falta todavía, primero tenemos un partido ante Estudiantes”, agregó visiblemente enojado por la consulta acerca de los cánticos de los hinchas. “A nadie le gusta perder, pero hace mucho tiempo que Boca no perdía”, retomó Battaglia, quien agregó: “No escuché en ninguna lado que digan eso. Valoro eso, que los muchachos hicieron un gran esfuerzo. Estamos completamente convencidos que podemos y tenemos que dar más, pero confiamos plenamente en ellos. Hay que seguir enfocados en lo que pensamos y volver a trabajar a partir del próximo entrenamiento”.

Una de las mayores preocupaciones de los hinchas es el estado anímico y físico de Darío Benedetto, quien fue desafectado del partido por la muerte de su abuela. “Pipa tuvo un problema personal, lamentamos lo que le pasó y lo estamos acomañando”, expresó el DT. Sobre una posible lesión que tendría el delantero, que pondría en serio riesgo su presencia en el Superclásico en el Monumental el 20 de marzo, Seba explicó: “Tenía una molestia, pero vamos a ver cómo evoluciona en la semana. La ausencia se debió al fallecimiento de su abuela, no era un momento anímioo para estar y lo acompañamos en este momento que está viviendo. A veces hay cosas que no hay que perderse y acompañar, estar encima del jugador porque está la parte de la persona también”.

Al retomar el presente de Boca, que viene de días convulsionados por la interna en el plantel, a Battaglia le preguntaron cómo se sentía él anímicamente: “Acá son todas críticas, es así. ¿Cuándo fue una buena? Hacía 12 partidos que este equipo no perdía... si te marcan todas cosas malas uno tiene que estar preparado. La semana fue movida, pero la verdad es que yo estoy tranquilo”.

Más frases de Battaglia:

“Lamentalmos la manera en la que nos hacen goles (por juegos aéreos). Hoy fue un partido donde en el segundo tiempo no tuvo situaciones Huracán, y el gol viene así. Habrá que cambiar cosas como para tratar que no vuelva a suceder. Trabajar en eso no solo en los entrenamientos sino mentalmente”.

“Hoy pudo compeletar todo el partido (Oscar Romero). Sabíamos que venía de un gran desgaste y va a ser un jugador importante. Hay que confiar en él, sabemos la calidad que tiene. Él se paró como para genera fútbol y nos costó entrarle a un equipo que se cerró bien. Cuando no abrís el partido se complica mucho más, pero estoy contento con él porque pudo terminar el partido de hoy”.

“Si el rival te presiona no está mal saltar líneas y más si se nos complica jugar cortos. Depende de la presión, pero hubo momentos que tuvimos tenencia”.

“Hoy fue una noche de esas que las podés tener. No encontramos los caminos y la manera de generar situaciones no fue la mejor. Se dio el partido así contra un rival que estuvo muy ordenado y que vino a hacer su juego. Un partido te puede pasar, sabemos que tenemos que mejorar, pero este equipo tiene muy buenos jugadores y confiamos en ellos”.

