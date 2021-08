Reconocimiento para el Mineiro, por qué se guarda el análisis del partido y el nuevo objetivo de River Plate: 5 frases de Marcelo Gallardo

River Plate sufrió una de las derrotas más doloras del ciclo de Marcelo Gallardo. El Millonario cayó 3-0 ante el Atlético Mineiro, que avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores con un global 4-0.

En la conferencia de prensa, el Muñeco reconoció el rendimiento de su rival y remarcó la diferencia de jerarquía entre los dos equipos. Asimismo, dijo que el análisis profundo prefiere guardárselo y que intentará que el equipo cambie el chip rápidamente para enfocarse en el nuevo objetivo, que será La Liga Profesional. A continuación, sus frases más destacadas.

“El análisis es que fue una Copa difícil para nosotros por todas las cosas que atravesamos hasta llegar a esta instancia de cuartos. Lo jugamos con altos y bajos, sobre todo el partido en Buenos Aires en el cual enfrentamos a un buen equipo. En el primer tiempo dominamos y en el segundo tiempo ellos controlaron mejor e hicieron la diferencia de gol que los puso en ventaja para el partido de hoy. Hay que reconocer que no nos salieron las cosas que pensábamos o planificábamos”.

“Enfrentamos a un muy buen rival que cuando te toca perder que reconocerlo. En la actualidad (el Mineiro) está mucho mejor que nosotros y hoy lo demostró. Sabíamos que íbamos a tener que defendernos bien para tener chances y bueno ellos mostraron su jerarquía. Es un muy buen equipo, hay que reconocerlo”.

“Más allá del dolor de la eliminación, porque siempre duele perder, es el reconocimiento. Al margen del dolor por la derrota y lo golpeado que está el equipo en este momento, creo que hay que darle el reconocimiento y el valor que se merece el rival, y ellos fueron más que nosotros. Lo demostró en el partido con su buen juego y su jerarquía”.

“Sería fácil caer en la tentación de un análisis profundo tanto individual como colectivo. Cuando perdés de la manera que perdimos hoy no hay mucho para rescatar. Sí, creo que hay que reconocer al rival cuando te supera. No no nos ha pasado salvo en ocasiones, en series así mano a mano, muy puntual. Hoy sentí que Mineiro nos superó. No es menor reconocerlo al rival”.

“Están en una actualidad diferente a la nuestra y lo demostró en el partido de hoy. El análisis queda para mí, para saber donde estamos parados y entender la realidad en la cual competimos en estos choques decisivos de cuartos de la Copa. Hay que hacer un análisis para adentro, de acuerdo a lo que hicimos en esta Copa y nada más. Después hay que pensar en el torneo local donde vamos a tener que limpiar rápidamente esto y enfocarnos. Cambiar ese chip para ver si definitivamente podemos en este semestre pelearlo hasta el final”.

SEGUIR LEYENDO: