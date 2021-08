River Plate, obligado a ganar, buscará ante Atlético Mineiro en Brasil su pase a semifinales: hora, TV y formaciones

River buscará dar vuelta la serie ante Atlético Mineiro en Brasil (REUTERS/Gustavo Garello)

Luego de la eliminación de Rosario Central ante Bragantino en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, River Plate es el único exponente argentino que aún continúa con vida en el plano internacional y esta noche buscará agigantar su legado. Desde las 21.30, en el Mineirao, intentará dar vuelta la serie ante Atlético Mineiro. El árbitro será el chileno Roberto Tobar, mientras que el uruguayo Andrés Cunha estará a cargo del VAR. Televisará ESPN.

Debido a la derrota por 1 a 0 (gol de Nacho Fernández) en la ida en el Monumental, los dirigidos por Marcelo Gallardo no tienen margen de error y deben ganar o ganar para aspirar a meterse entre los mejores cuatro del máximo certamen continental. En caso de lograr su cometido, los de Núñez clasificarán a su quinta semifinal de Copa Libertadores de manera consecutiva.

El Muñeco tendrá una importante baja para este compromiso, ya que no podrá contar con los servicios de Enzo Pérez, quien llegó al límite de las tarjetas amarillas. En su lugar ingresaría Enzo Fernández, quien retornó a la institución durante este mercado de pases tras su buen desempeño en Defensa y Justicia. Le habría ganado la pulseada al colombiano Jorge Carrascal.

El Millonario, que recuperó la confianza tras la victoria del sábado por 2 a 0 ante Vélez por la Liga Profesional, dejando atrás una serie de derrotas (eliminación de los octavos de final de la Copa Argentina a manos de su clásico rival Boca, 2-1 contra Godoy Cruz en el torneo local y 1-0 con Mineiro), contará ante los brasileños con los regresos de dos piezas importantes, como lo son el uruguayo Nicolás De La Cruz (recibió el alta médica en las últimas horas) y Matías Suárez, quien fue de la partida contra el Fortín.

En la defensa también sobresale la presencia de Milton Casco como lateral derecho. El ex Newell’s y Gimnasia La Plata es el nuevo dueño del puesto tras la ida de Gonzalo Montiel rumbo al Sevilla de España.

River ya sabe lo que es viajar a Brasil en desventaja. En los cuartos de final de 2015, el Millonario cayó por 1 a 0 en su casa ante Cruzeiro y en la revancha tuvo una brillante actuación para imponerse por 3 a 0. Otro ejemplo es lo que sucedió en las semifinales de 2018, cuando el conjunto argentino sucumbió por 1 a 0 contra Gremio en el Antonio Vespucio Liberti. En la vuelta venció por 2 a 1 con un agónico tanto de penal del Pity Martínez.

Por otro lado, si bien no pueden jugar por diferentes motivos, tres referentes del plantel se subieron al avión junto a sus compañeros y bancarán la parada desde afuera de la cancha. Se trata de Enzo Pérez, Leonardo Ponzio y Javier Pinola.

Atlético Mineiro, por su parte, llega en un gran momento a este compromiso y tendrá, desde el inicio de la pandemia, el apoyo de su público en el estadio, ya que habrá 16 mil hinchas en las gradas del Mineirao de Belo Horizonte. Los comandados por Cuca, que no tendrán desde el inicio a Nacho Fernández pese al reclamo que realizaron ante Conmebol, lideran el Brasileirao con 37 unidades, cinco más que su escolta, Palmeiras. Además, fueron el equipo que más puntos sumó en la fase de grupos (16 unidades, dejando en el camino a Cerro Porteño de Paraguay, América de Cali de Colombia y La Guaira de Venezuela) y en octavos de final derrotaron a Boca Juniors.

El Galo, que levantó este trofeo por primera vez en su historia en 2013, tendrá desde la partida al paraguayo ex Boca Junior Alonso, al argentino ex Racing Matías Zaracho y al ex delantero de la selección de Brasil Hulk.

El ganador de esta llave se medirá en la siguiente instancia ante Palmeiras (vigente campeón de la competencia), elenco que viene de golear por 3 a 0 al San Pablo de Hernán Crespo en el partido de vuelta.

Probables formaciones:

Atlético Mineiro: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso, Guilherme Arana; Allan, Jair, Matías Zaracho; Jefferson Savarino, Hulk y Eduardo Vargas. DT: Cuca.

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, David Martínez, Fabrizio Angileri; Enzo Fernández, Bruno Zuculini, Nicolás De la Cruz; Julián Álvarez, Braian Romero y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Mineirao (Belo Horizonte)

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)

Hora: 21.30

Televisación: ESPN