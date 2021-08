El abrazo interminable entre Nacho Fernández y Marcelo Gallardo en la previa del duelo entre River Plate y Atlético Mineiro

River Plate y Atlético Mineiro se ven las caras en el estadio Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Instantes previo al encuentro se dio uno de los reencuentros más esperados por los simpatizantes millonarios. Nacho Fernández retornó al cuadro de Núñez luego de seis meses y se fundió en un abrazo interminable con Marcelo Gallardo y varios de sus ex compañeros.

Durante la transmisión de ESPN se vieron varios pasajes en los que Naho Fernández recibía muestra de cariño de parte del plantel de River Plate y de su cuerpo técnico. Es así como en el calentamiento previo, el mediocampista de 31 años saludó a Enzo Pérez, Bruno Zuculini y Milton Casco. Luego fue el turno de un sentido abrazo con el entrenador que lo catapultó y le permitió que encontrara su mejor versión. En los segundos que duró el gesto de cariño ambos intercambiaron palabras. ¿El Muñeco le habrá pedido a Nacho que aflojara contra su ex club?

Nacho Fernández es una de las figuras del Atlético Mineiro (REUTERS / Gustavo Garello)

“Los dos tenemos las mismas chances de pasar a la semifinal: River viene demostrando mucho en los últimos año y nosotros, salvo con Boca, tenemos un buen nivel. Van a ser partidos durísimos, ellos tienen un plus en la Copa Libertadores y nosotros con nuestras herramientas buscaremos contrastar eso. Ellos no son el River del 2019 porque tienen jugadores nuevos, que se tienen que adaptar y por momentos muestran un buen juego. Me da la sensación que le podemos ganar porque de local están sufriendo”, analizó Nacho Fernández en la previa en diálogo con ESPN.

La realidad es que Nacho Fernández desde su arribo al Atlético Mineiro se convirtió en uno de los futbolistas más importantes. El entrenador Cuca lo considera un titular indiscutido y el propio jugador le respondió con muy buenas actuaciones. Las mismas que demostró en River Plate, donde anotó 31 goles y conquistó siete títulos, entre ellos la histórica Copa Libertadores del 2018 ante Boca Juniors en Madrid.

