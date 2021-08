La drástica decisión de Antonela Roccuzzo con el Barcelona tras el arribo de Lionel Messi al PSG

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en pleno viaje rumbo a París, para la firma de contrato con el elenco francés (REUTERS)

El FC Barcelona es parte del pasado para Lionel Messi y su familia. Por lo menos así lo entiende su esposa, Antonela Roccuzzo, quien tomó una drástica decisión luego de que La Pulga se transformara en el refuerzo del PSG.

La rosarina de 33 años se despidió en las redes sociales con una emotiva publicación. “Se cierra una etapa maravillosa pero se abre un nuevo capítulo lleno de oportunidades! Todos los cambios son difíciles al principio pero juntos vamos a seguir escribiendo nuestra historia. Te amamos Leo Messi y con vos en todas”, publicó en su cuenta de Instagram, junto a emojis de corazones, fuerza y arrobó la cuenta del PSG.

Sin embargo no fue la única intervención en la red sociales que es seguida por más de 16,7 millones de usuarios. Antonela dejó de seguir la cuenta oficial del equipo azulgrana (@fcbarcelona), y sí le dio like a la del París Saint-Germain.

Antonela Roccuzzo dejó de seguir al Barcelona en Instagram, mientras que Lionel Messi, por el momento, la mantiene como una de sus cuentas favoritas

Varios medios europeos tomaron este gesto como un punto final de Roccuzzo a la relación que mantuvo la familia Messi con el elenco culé y que se extendió por casi 20 años. Al parecer Anto no perdona el trato que recibieron en el último tiempo de parte del equipo conducido por Joan Laporta, quien quedó en el centro de escena por no haber podido lograr la continuidad del máximo ídolo de la historia de su institución y a quien muchos le adjudicaron haber usado la imagen del argentino para ganar las elecciones.

Las complicaciones lógicas por el traslado a otro país, con los cambios de colegio de sus tres hijos Thiago (8), Mateo (5) y Ciro (3), la mudanza y la pérdida de los afectos que tienen en Cataluña, fueron determinantes para que tomara una abrupta postura de aquí en más con el elenco donde Messi logró 35 títulos en 17 años.

Roccuzzo no fue la única que mostró su enfado y puso en duda las intenciones reales de renovación de parte del Barcelona. En su emotiva conferencia de despedida, Lionel Messi advirtió que de su parte hizo todo para intentar lograr la renovación, pero que no podía asegurar lo mismo de parte del club. Mientras que Jorge, su padre y representante, lanzó un dardo instantes previos a su vuelo hacia París: “Pregunten en el club qué pasó”.

En el día de su presentación, Lionel Messi dijo sentirse feliz por la nueva etapa que afrontará en su carrera, aunque también reconoció que estos días han sido muy duros para él y su familia. En ese sentido, destacó el apoyo de su esposa.

“Antonela me acompaña a donde sea, me bancó y me apoyó, estamos preparados para lo que surja. Es un momento de felicidad para mi familia y para mí, después de días difíciles, de lo duro que viví en Barcelona. Era algo feo, extraño, no pude superar lo anterior todavía, pero sí avanzo, miro hacia adelante, en una etapa nueva que asumo con mucha ilusión”, confesó La Pulga en diálogo con ESPN en París.

“Mañana empiezo a entrenar y mi familia regresará a Barcelona para terminar de acomodar todo, no sé cuando empezaré a jugar, tengo que ponerme bien físicamente y luego arrancaré”, cerró Messi en una jornada histórica para su vida futbolística y personal.

