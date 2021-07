Siguen los cruces entre Boca y Tinelli: Riquelme le apuntó al presidente de la Liga Profesional

Román, enojado por la situación que tuvo que afrontar Boca

Juan Román Riquelme acompañó a la delegación de Boca que, repleta de juveniles, se presentó en el estadio Florencio Sola para disputar contra Banfield la segunda fecha del campeonato local. El vicepresidente segundo dio su versión sobre una particular previa en la que los de la Ribera le pidieron a la Liga Profesional postergar el encuentro (éste y el del martes ante San Lorenzo) por haber tenido que aislarse por determinación del Ministerio de Salud y más tarde exigieron disputar los compromisos con su plantel profesional siempre y cuando los resultados de los hisopados fueran negativos.

“Nosotros estamos respetando la historia del fútbol argentino. Nunca vamos a dejar que el nombre de nuestro club salga mundialmente con que no nos presentamos a jugar un partido de fútbol, eso jamás. Nunca vamos a hacer un papelón tan grande de no presentarnos a un partido de fútbol ”, aclaró primeramente Román. Y más tarde precisó detalles de su comunicación con Marcelo Tinelli en las horas anteriores al cotejo.

“Es una cosa rara porque el presidente de la Liga el jueves a las 9 y media de la noche, el señor Marcelo Tinelli, me dijo que gestionaron y me confirmó que el día sábado el plantel se iba a hacer el PCR y, si daba negativo, podía jugar el partido. ¿Qué cambió? Que el viernes la Reserva que va a jugar ahora, jugó por la mañana y el presidente de la Liga me llamó para decirme que no podíamos jugar con los profesionales”, fue la sentencia de Riquelme en diálogo con ESPN.

Al margen de expresarse a través de los comunicados oficiales que aportó la LPF, Tinelli había publicado un hilo en su cuenta de Twitter con el que aclaró que jamás le había prometido al presidente de Boca la postergación de los partidos contra Banfield y San Lorenzo, pese a que sí confirmó una comunicación. Esto fue un par de horas antes de su diálogo con Riquelme, según manifestó el ídolo xeneize, el jueves pasado. ¿Qué sucedió después? Boca convocó a sus jugadores de Reserva normalmente para disputar el encuentro de la categoría el viernes por la mañana. Luego se confirmó que los profesionales que permanecen aislados no iban a poder ser de la partida y los Xeneizes quedaron entre la espada y la pared: no presentarse o hacerlo con los agotados juveniles de Sebastián Battaglia.

“Este es el fútbol argentino. A las 9 y media de la noche del jueves me dijo que jugaba el plantel profesional con los PCR. Y ayer después del partido de la Reserva me llamó y me dijo que no podían jugar. ¿A vos te parece que es serio que juegue dos días seguido la Reserva?”, mencionó Riquelme, muy ofuscado por el presente que tuvo que atravesar el club de sus amores. Y más tarde fue irónico con Tinelli: “¿El martes contra quién jugamos? ¿Y de qué equipo es hincha el presidente de la Liga? ¿Es muy difícil poner el partido para el miércoles? Es sentido común. Nosotros fuimos a Brasil a representar al fútbol argentino, no a jugar un amistoso para ganar plata o de vacaciones”.

Por último, el ex enganche recordó que el contingente azul y oro en Belo Horizonte volvió con certificados del cónsul y la Conmebol que aseveraban que no habían roto la burbuja, que los resultados de los hisopados fueron todos negativos desde hace una semana, que mantuvieron la burbuja en el Hotel de concentración y concluyó: “Tiene que haber un poquito de ayuda. El martes jugamos con el equipo del presidente de la Liga. Queremos competir. Sabemos que vamos a ganar, empatar o perder. No queremos ventajas, queremos competir nada más”.

El tuit de Tinelli en respuesta a las declaraciones de Riquelme

Al enterarse de las apreciaciones y dichos de Riquelme, Tinelli respondió por Twitter: “Qué pensamiento pequeño, Román. Jamás antepondría mis sentimientos personales a los reglamentos y a la decisión de la Mesa Directiva de la Liga y de todos los clubes, que han jugado en situaciones similares. Me extraña de vos. Igual te valoro y te aprecio”.

OTRAS FRASES DE RIQUELME EN LA PREVIA AL PARTIDO CON BANFIELD

“Volvimos a ser un club de fútbol”, declaró Riquelme

· “Sabemos que el hincha de Boca está con mucha rabia hace una semana, yo estoy recaliente. Estamos recalientes los hinchas. Cuando juegan con la ilusión de uno, molesta y mucho. Pero esto nos va a hacer más fuertes”

· “Venimos de hace 10 días con sensaciones raras. A veces te enojás mucho. Nunca voy a entender que ganes dos partidos y quedes afuera de la Copa. ¿Si hablé con alguien de la Conmebol? Sí, pero cómo voy a quedar conforme con la respuesta si quedamos afuera habiendo ganado los dos partidos. Hasta el día que me muera no lo voy a entender”

· “Esperemos que los 24 partidos que nos quedan, más el partido por Copa Argentina, los árbitros no se equivoquen seguido en contra nuestro”

· “Volvimos a ser un club de fútbol. Yo amo a mi club, esta es mi vida. Es emocionante ver a todos ellos (los entrenadores de las inferiores). Nuestro club es gigante y ellos han hecho muchas cosas buenas para que el hincha disfrute mucho”

· “El hincha de Boca estará agradecido de por vida y nosotros también con los chicos de la Reserva. Deben tener mucho cansancio pero nos dijeron que querían jugar”

