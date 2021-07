¿Se juega? Banfield se prepara para recibir a Boca por la Liga Profesional en un partido repleto de incertidumbre

Antes del cierre de listas para las PASO, López Murphy desafió a Vidal a un debate y elogió a Martín Guzmán

El precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires dentro de Juntos por el Cambio se diferenció de la ex gobernadora bonaerense y elevó críticas a la gestión del macrismo, especialmente en materia de orden público y economía. “El Metrobus a mí no me lo interrumpen más”, dijo