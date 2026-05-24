EN VIVO: Siga el minuto a minuto de los cierres de campaña de los candidatos presidenciales en Colombia

Los tres aspirantes presidenciales son los máximos favoritos para los comicios del 31 de mayo de 2026 - crédito Colprensa

Se acerca el momento crucial en el que más de 40 millones de colombianos se acercarán nuevamente a las urnas para elegir a los sucesores de Gustavo Petro y Francia Márquez en la Presidencia y Vicepresidencia de Colombia.

A una semana de la jornada electoral, los 12 candidatos presidenciales desarrollarán sus últimas apariciones públicas en el territorio colombiano, en la que buscarán sumar los últimos respaldos que lo consoliden para estar en una eventual segunda vuelta presidencial o, por el contrario, conseguir su llegada a la Casa de Nariño de forma directa.

De acuerdo con las últimas encuestas y sondeos de opinión, los tres aspirantes que cuentan con altas probabilidades son Iván Cepeda (Pacto Histórico), Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) y Paloma Valencia (Centro Democrático).

Lejos de los tres de punta, aparecen el resto de candidatos: Claudia López, Sergio Fajardo, Santiago Botero, Roy Barreras, Miguel Uribe Londoño, Mauricio Lizcano, Carlos Caicedo, Sondra Macollins y Gustavo Matamoros.

Según las mediciones, no alcanzarían más de cinco puntos porcentuales; sin embargo, se pronostica que ellos podrían decidir el futuro de los candidatos que se enfrentarían en la segunda vuelta, que estaría fijada para el 21 de junio, respectivamente.