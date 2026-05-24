EN VIVO: Siga el minuto a minuto de los cierres de campaña de los candidatos presidenciales en Colombia

Se acerca el momento crucial en el que más de 40 millones de colombianos se acercarán nuevamente a las urnas para elegir a los sucesores de Gustavo Petro y Francia Márquez en la Presidencia y Vicepresidencia de Colombia.
A una semana de la jornada electoral, los 12 candidatos presidenciales desarrollarán sus últimas apariciones públicas en el territorio colombiano, en la que buscarán sumar los últimos respaldos que lo consoliden para estar en una eventual segunda vuelta presidencial o, por el contrario, conseguir su llegada a la Casa de Nariño de forma directa.
De acuerdo con las últimas encuestas y sondeos de opinión, los tres aspirantes que cuentan con altas probabilidades son Iván Cepeda (Pacto Histórico), Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) y Paloma Valencia (Centro Democrático).
Lejos de los tres de punta, aparecen el resto de candidatos: Claudia López, Sergio Fajardo, Santiago Botero, Roy Barreras, Miguel Uribe Londoño, Mauricio Lizcano, Carlos Caicedo, Sondra Macollins y Gustavo Matamoros.
Según las mediciones, no alcanzarían más de cinco puntos porcentuales; sin embargo, se pronostica que ellos podrían decidir el futuro de los candidatos que se enfrentarían en la segunda vuelta, que estaría fijada para el 21 de junio, respectivamente.
Paloma Valencia defendió su propuesta de seguridad durante cierre en Antioquia
Desde el departamento de Antioquia, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, lideró los actos de cierre de su campaña. Junto con el expresidente Álvaro Uribe, la actual congresista reiteró su plan para la seguridad en el país, cuestionando la reciente reactivación de los diálogos con los grupos delincuenciales del Valle de Aburrá.
“Prometo que, como comandante de las Fuerzas Armadas, terminaré con la Paz Total y reactivaré las órdenes de captura”, declaró Valencia ante sus simpatizantes, añadiendo que será la primera mujer en ocupar la Presidencia en Colombia.
Abelardo de la Espriella tuvo multitudinario cierre en Barranquilla
Con un acto en el Gran Malecón del Río en Barranquilla, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella cerró sus actos oficiales en el Caribe colombiano. Allí, el líder del movimiento Defensores de la Patria cuestionó a dirigentes tradicionales de la región, y señaló que su campaña no buscaría alianzas con esos sectores. “Aquí no hay politiqueros, aquí no están Pulgar, ni Name, ni Torres”, comentó.
Iván Cepeda lideró cierre de campaña en Cartagena
Desde el reconocido sector de La Boquilla en Cartagena, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, manifestó que, de ganar la Presidencia, efectuará de inmediato el empalme con el Gobierno de Gustavo Petro, y recalcó que le hará un homenaje nacional, al considerar que “le ha cumplido al pueblo colombiano”.