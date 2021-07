6 frases de Gallardo tras la clasificación de River Plate: la explosión de Romero, la serie contra Mineiro y, ¿su equipo es candidato a ganar la Libertadores?

El análisis de la serie por parte del Muñeco

Una vez más, River Plate está entre los 8 mejores equipos de la Copa Libertadores: le ganó 3-1 en el global la serie a Argentinos Juniors (2-0 en La Paternal) y avanzó a cuartos de final, instancia en la que se medirá ante Atlético Mineiro, que viene de eliminar a Boca y cuenta en sus filas con Nacho Fernández, un viejo conocido. Marcelo Gallardo volvió a sacar a relucir su sabiduría en los cruces de eliminación directa; en este caso, en uno que no le resultó cómodo.

“Si no jugábamos con esa concentración, con ese nivel de detalle, íbamos a dejar que Argentinos se impusiera, porque es un equipo físico y duro. Esa es la satisfacción que nos queda, que supimos cómo jugar el partido”, destacó el orientador.

“Ningún partido es igual a otro, siempre se generan situaciones diferentes. En el primer partido, en la primera media hora, supimos jugar muy, muy bien; después no tuvimos esa frescura para desarrollar nuestro juego en la segunda mitad. No nos desesperamos, las condiciones eran igualitarias para los dos equipos, en la revancha, más allá del gol de visitante. Había que aprovechar los momentos que tuviéramos. Un resultado puede opacar algunas cosas buenas que hiciste o te puede mostrar que no todo estaba perdido o mal hecho. Había que darle rodaje a las ideas y prepararse para jugar un partido de esta magnitud”, posó la lupa sobre la llave.

Y, precisamente, la llave fue Braian Romero. El delantero, que la Banda le adquirió recientemente a Defensa y Justicia a cambio de 3 millones de dólares por el 80% de la ficha, resultó determinante, con una asistencia en la ida y las dos conquistas en el estadio Diego Maradona. Gallardo fue elogioso con su apuesta: “Siempre uno espera lo mejor cuando llega un futbolista a un nuevo equipo y tiene que acoplarse a otras exigencias. Esperábamos que se adaptara lo más rápido posible y creo que él colabora. Tiene 30 años, venía con confianza. Necesitábamos que encontrara el gol para que jugara con soltura”.

¿El Millonario es candidato?

OTRAS DEFINICIONES DEL MUÑECO

El cambio táctico que aplicó en la revancha, con Zuculini como doble 5

“Busqué rigor, personalidad, temperamento y porque Enzo (Pérez) necesita ayuda, tener la posibilidad de soltarse como lo hizo por momentos. Y Bruno lo acompañó bien. Soltar a De la Cruz y Carrascal nos dio equilibrio. Fue fundamental su aporte”.

El inicio irregular del segundo semestre de 2021

“Estuvimos mncho tiempo encerrados después de la pretemporada, preparando un partido con Argentinos, y no teníamos muchos partidos encima. Nos tocó un equipo muy difícil, una serie muy dura, de esta exigencia, con un equipo muy serio, bien trabajado. Por todas las cosas que pasaron, los primeros partidos no pudimos hacer pie, y este era un partido para hacer el click y empezar a transitar con deseos de poder hacer un buen semestre en lo que resta de la Copa y lo que se va a jugar en el torneo local”.

El rival: Atlético Mineiro, tras el escándalo ante Boca

“Todas las fases van a ser difíciles. Vamos a tener que seguir evolucionando, vamos a enfrentar equipos que son duros, que tienen cualidades, que tienen poderío. Los partidos hay que jugarlos en la cancha. Con más rodaje en el torneo local, esperemos llegar con más posibilidades”.

Su radiografía de los primeros partidos de Braian Romero en Núñez

