Messi sorprendió al fanático de 100 años que anota todos sus goles en un cuaderno: la reacción que se hizo viral

El mensaje de Lionel Messi a su admirador más longevo





Fue un cumpleaños distinto para Don Hernán. El lunes, el abuelo festejó los 100 años con el título que consiguió la selección argentina en la Copa América. Habían pasado 28 años sin vueltas olímpicas para el combinado albiceleste. Y la sequía terminó de la mejor manera: en la final contra Brasil en el mítico Maracaná.

Su historia llamó la atención, porque el anciano es un fiel admirador de Lionel Messi. Y desde que se encandiló con el talento del rosarino decidió anotar en cuadernos todos los goles que la Pulga convertía con la camiseta del Barcelona y el representativo nacional. “No conoce la tecnología. No tiene teléfono, no tiene internet, ni computadora. Anota en sus hojas todos y cada uno de los goles de Messi. Lleva la cuenta de todos los partidos. Cada vez que juega el Barça. Como no lo puede ver por la tele, me llama y me pregunta cuántos goles metió Messi”, describió su nieto Julián Mastrángelo en sus redes sociales.

Pero la hazaña que gestó el equipo de Lionel Scaloni no fue la única alegría para Don Hernán. En las últimas horas se viralizó un video en el que la leyenda mundial le dedicó unas palabras de agradecimiento por el trabajo que se toma. Y la reacción del abuelo se viralizó de inmediato.

En las imágenes se lo puede ver al mejor jugador del planeta enviando un mensaje exclusivo para su admirador. “¡Hola Hernán! Obviamente me llegó tu historia y me parece una locura que lleves guardados los goles de esa manera. Quiero mandarte un abrazo enorme y agradecerte por el trabajo que hacés, por el seguimiento y desearte lo mejor ¡Nos vemos pronto!”, fueron las palabras del delantero que emocionaron a su seguidor.

—No me digas que es Messi—atinó a decirle el anciano a su nieto.

—¡Es Messi! Y te mandó un saludo— le respondió emocionado el joven.

—¿Y dónde está? ¿En la casa?— preguntó el fanático con la voz partida por las sensaciones que le provocó el video.

—Está en su casa en Barcelona, pero te mandó el video a vos—siguió su familiar sin tener la certeza sobre dónde se encuentra el futbolista.

Luego de un instante de silencio, Don Hernán cayó en la cuenta del significado que tenía el mensaje que le dedicó el capitán de la Selección. En sus papeles lleva los registros de las conquistas del goleador con la fecha y el rival. En una época de digitalización, él prefiere archivar las obras de su ídolo manualmente y ya acumuló más de 730 gritos.

Luego del esfuerzo, Leo se tomó vacaciones junto a su familia antes de anunciar cuál será su futuro. Según revelaron los diarios deportivos catalanes Sport y Mundo Deportivo, todavía “no hay definitivo”, dado que su posible continuidad en el Blaugrana se conocerá una vez que los directivos de La Liga den su consentimiento sobre el contrato por el cual Messi seguirá en el Culé.

En un principio, el rosarino llegaría a Barcelona el 27 de julio, luego de sus vacaciones que en principio estarían organizadas para tenerlas en Miami. La prensa española recordó que “ambas partes ven con buenos ojos alargar la vinculación por un período de 5 años”, con lo cual descartan los trascendidos de la semana pasada, en los que se aseguraba que el vinculo sería por dos temporadas.

