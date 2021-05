Esteban Andrada volvió a ser titular en Boca tras superar el coronavirus: sus estupendas atajadas ante Barcelona por la Copa Libertadores

Esteban Andrada volvió a ser titular en Boca tras superar el coronavirus en el duelo ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores (REUTERS/Marcelo Endelli)

Boca empata sin goles ante Barcelona de Guayaquil y por el momento escala al segundo puesto del Grupo C de la Copa Libertadores. El Xeneize no jugó bien en los primeros 45 minutos y de no ser por la buena actuación de Esteban Andrada pudo haber irse al descanso con algún gol en contra.

En su vuelta a la titularidad tras superar el coronavirus, Andrada tuvo tres intervenciones claves en el primer tiempo. La primera fue a los ocho minutos tras un error grave de Jorman Campuzano, quien perdió la pelota y permitió el contragolpe de Barcelona de Guayaquil. Con la defensa muy mal parada, Damián Díaz entró al área y definió en absoluta soledad. El arquero de Boca estaba muy bien ubicado y evitó el gol con un manotazo salvador.

La siguiente acción fue a los 28, cuando el mediocampo xeneize dejó que el equipo ecuatoriano combinara y triangule con total tranquilidad. Tras una serie de pases, la acción culminó con un centro rasante que encontró en la puerta del área a Pineida. Pese al remate un tanto defectuoso, la pelota fue dando saltitos y complicó a Andrada, quien igual tuvo una estupenda reacción y evitó el gol rechazando hacia el córner.

Artículo en desarrollo...