Polémicos videos de Sebastián Villa: festejó su cumpleaños sin ningún protocolo COVID-19 y Boca podría sancionarlo

Sebastián Villa volvió a ser noticia, pero no por su rendimiento en Boca donde es una de las fijas en el ataque del equipo que dirige Miguel Ángel Russo. Se conocieron dos videos del colombiano de su cumpleaños 25 donde aparece con otras personas sin resguardos en días de pleno aumento de los casos de COVID-19 en la Argentina y donde el Gobierno aumentará las restricciones a partir de mañana. Las imágenes del jugador cafetero no cayeron bien en el Consejo de Boca, que evalúa sancionarlo. El Xeneize se mide esta noche en La Bombonera ante Barcelona de Guayaquil en un choque clave por el Grupo C de la Copa Libertadores.

En uno de los videos que publicó Villa se lo puede ver al colombiano recibiendo regalos en la puerta de su hogar y solo una persona con tapabocas. También recibió un abrazo de otras que ya no contaban con ningún cuidado. Los obsequios continuaron y el delantero saludó a una mujer con un beso y se mostró muy exultante cuando le dieron una Play Station 5.

En el otro video, que fue publicado en una de sus historias de Instagram, el atacante se muestra cantando dentro de la vivienda con otros dos hombres, los tres sin ningún tipo de cuidados, muy cerca uno del otro y en el final hasta llegaron a abrazarse.

Según trascendió las imágenes no cayeron bien en el Consejo de Fútbol de Boca que conforman Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado, que está bajo la órbita del vicepresidente, Juan Román Riquelme. No se descartan alguna posible sanción económica.

Las polémicas imágenes de Villa y sus allegados se dieron a solo horas de la delicada situación que atravesó River Plate, donde su plantel quedó diezmado por 24 casos positivos. Con ese panorama, Enzo Pérez debió ser el arquero y el Millonario no tuvo suplentes. Igual los conducidos por Marcelo Gallardo le ganaron 2-1 a Independiente Santa Fe, también por la Copa Libertadores.

En febrero de este año, Villa fue uno de los jugadores de Boca presentes en el cumpleaños de Esteban Andrada, una fiesta para más de 50 personas en las que tampoco hubo tapabocas, distanciamiento ni alcohol en gel. Esa noche, en Canning, también estuvieron Carlos Zambrano, Frank Fabra y Edwin Cardona.

Este caso tampoco cayó bien en el Consejo de Fútbol que le pidió explicaciones a Andrada, quien hoy vuelve a la titularidad frente a Barcelona de Guayaquil, luego de haberse contagiado de COVID-19 y del complicado episodio que vivió en Ecuador donde tuvo que quedarse en el hotel y no pudo retornar con la delegación Xeneize.

No es la primera vez que Villa es noticia por temas controversiales fuera de la cancha. En abril del año pasado, Villa fue denunciado por su entonces pareja Daniela Cortés, quien inició una demanda en la Justicia por violencia de género y hasta subió imágenes con el rostro visiblemente golpeado. Los meses pasaron, Villa volvió a jugar y luego llegó a un acuerdo extrajudicial con Cortés.

Están los antecedentes del cumpleaños número 16 de Florencia, la mayor de los tres hijos que tiene Carlos Tevez con su pareja, Vanesa Mansilla. En la fiesta tocaron la banda El Show de Andy y el DJ Fer Palacio. Las imágenes de principios de abril encendieron la polémica a raíz de las condiciones en las que se desarrolló el festejo, que se hizo en un espacio cerrado.

En el evento de los Tevez no hubo distanciamiento social entre los presentes y tampoco se pudo advertir el uso de barbijos o tapabocas. Además, de las capturas publicadas en las redes se desprende que en el lugar había más de diez personas, que es el máximo permitido en la actualidad para las reuniones sociales en casas particulares.

