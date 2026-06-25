Dos policías muertos y dos heridos deja ataque atribuido a disidencias de Mordisco en Valle

La Policía Nacional señaló que el ataque contra el puesto de El Muro, en Calima El Darién, habría sido cometido por la Columna Móvil Wilson González - crédito Colprensa

Dos policías fueron asesinados y otros dos resultaron heridos en un ataque contra el puesto de Policía ubicado en el corregimiento El Muro, zona rural del municipio de Calima El Darién, en el Valle del Cauca. La Policía Nacional atribuyó la acción a integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, en medio de una nueva alerta de seguridad en el suroccidente del país.

La información publicada por Revista Semana señala que el ataque ocurrió durante la tarde de este miércoles 24 de junio. La institución confirmó que los uniformados fallecidos pertenecían al Grupo de Operaciones Especiales, GOES, del Departamento de Policía Valle, y que se encontraban cumpliendo labores relacionadas con la protección de la ciudadanía.

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La Policía Nacional señaló que el ataque contra el puesto de El Muro, en Calima El Darién, habría sido cometido por la Columna Móvil Wilson González - crédito Colprensa

“Como consecuencia de esta acción criminal, fueron asesinados dos uniformados del Grupo de Operaciones Especiales del Departamento de Policía Valle”, informó la Policía Nacional. La institución agregó que otros dos policías resultaron lesionados y reciben atención médica especializada.

Señalan a estructura de las disidencias

De acuerdo con la Policía, el ataque habría sido perpetrado por integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Estado Mayor Central, específicamente de la Columna Móvil Wilson González, estructura que mantiene injerencia criminal en esta zona del departamento.

La institución indicó que esta organización sería responsable de diferentes acciones violentas contra la fuerza pública y contra la población civil en el Valle del Cauca. Por eso, tras el ataque, las autoridades activaron el Plan Defensa y adelantan operaciones conjuntas para ubicar a los responsables.

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La Policía informó que estas acciones se desarrollan en coordinación con las Fuerzas Militares y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El objetivo es avanzar en la localización y captura de quienes participaron en el ataque contra el puesto policial del corregimiento El Muro.

FOTO DE ARCHIVO. Disidencias de las Farc en Cauca. REUTERS/Luisa González

Desde la institución rechazaron el atentado y expresaron condolencias a las familias de los dos uniformados asesinados. También manifestaron solidaridad con los policías heridos y con los demás integrantes de la entidad.

“Su sacrificio en defensa de los colombianos no quedará impune”, señaló la Policía Nacional al referirse a los uniformados afectados por el ataque.

Investigan posible retaliación

Las autoridades no descartan que el atentado esté relacionado con una posible retaliación por el abatimiento de alias Marlon, ocurrido en medio de una operación dirigida por el Ejército Nacional justo un día antes de las elecciones presidenciales de segunda vuelta.

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Según el reporte, los organismos de inteligencia han seguido la hipótesis sobre la participación de estructuras vinculadas a Iván Jacob Idrobo Arredondo, alias Marlon, supuesto jefe del frente Jaime Martínez, en hechos violentos registrados recientemente en Valle del Cauca y Cauca.

El documento señala que alias Marlon tenía presencia en municipios como Buenos Aires, Suárez y Morales, en Cauca, así como en Jamundí y el Pacífico vallecaucano. Estos sectores coinciden con zonas donde se han presentado atentados en los últimos días.

El ataque en Calima El Darién vuelve a poner en evidencia la presión que enfrentan las autoridades en zonas rurales del Valle del Cauca. La presencia de estructuras armadas ilegales, sumada a acciones contra estaciones y puestos policiales, mantiene encendidas las alertas sobre la seguridad regional.

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La Policía Nacional aseguró que continuará con las operaciones para dar con los responsables. Mientras tanto, el caso deja un nuevo saldo de uniformados muertos y heridos en una zona donde las disidencias de las Farc han sido señaladas por ataques recientes contra la fuerza pública y la población civil.

El hecho también ocurre en medio de una etapa de alta tensión en el suroccidente del país, donde las autoridades han advertido riesgos por la presencia de grupos armados y por posibles retaliaciones tras operaciones militares contra cabecillas de esas estructuras.