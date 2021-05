La calculadora de Boca en la Copa Libertadores: qué resultados necesita para acceder a octavos de final

Damián Díaz y Cristian Medina (REUTERS/Marcelo Endelli).

Boca dejó pasar una gran oportunidad de quedar a un paso de la siguiente fase de la Copa Libertadores. Su empate sin goles de local ante el Barcelona de Guayaquil, encuentro válido por el Grupo C, lo obliga ahora a ganar el miércoles próximo ante The Strongest si no quiere depender de otro resultado . Esa final será otra vez en La Bombonera. Por el momento, marcha segundo un punto arriba de Santos, y de obtener las tres unidades en el encuentro frente a los bolivianos, se asegurará su boleto a los cuartos de final.

El de este miércoles fue un partido duro para los dirigidos por Miguel Ángel Russo. Si bien en el primer tiempo no fue superior a su oponente, en el complemento mejoró su rendimiento colectivo y mereció la victoria porque buscó más que su rival. Pero no pudo quebrar a la defensa del equipo ecuatoriano que vino a hacer su negocio de no perder y lo consiguió. Se cerró muy bien el conjunto a cargo del entrenador argentino Fabián Bustos y así se aseguró un lugar en los octavos de final.

Ahora tomó mucho valor la derrota de los brasileños en La Paz que benefició de gran manera a un Xeneize que venía de dos caídas consecutivas como visitante, la primera ante los ecuatorianos y la segunda contra el Peixe, ambas por la mínima diferencia, que lo complicaron sobremanera.

Posiciones:

Como se dijo, el Xeneize depende de sí mismo y si gana se clasificará. En el caso de que vuelva a empatar , quedará con ocho unidades y dependerá del resultado de Santos, el único que puede arrebatarle la segunda posición de la zona. El equipo brasileño visitará a Barcelona de Ecuador obligado al triunfo y deseando que el Xeneize empate o pierda.

De esta manera, si Boca empata en la última fecha y el Santos le gana al Barcelona, clasificarán los brasileños porque éstos llegarán a 9 puntos y el representante argentino quedará con 8 unidades. Si el Xeneize cae con The Strongest y el Santos empata, alcanzará la línea de puntos de Boca, que también se verá perjudicado. Es que ante igualdad de puntos, se desempata por goles a favor y el equipo paulista marcó siete tantos, cuatro más que el elenco azul y oro . En diferencia de goles están iguales: + 1. Aquí comenzarán a jugar mucho los tantos de uno y otro equipo.

Algo que puede jugar a favor del equipo azul y oro, es que el Barcelona ya está clasificado: tiene diez puntos, pero deberá asegurar ante los brasileños la primera posición. Con sumar un punto el conjunto de Guayaquil abrochará su condición de líder. En el hipotético caso que los ecuatorianos pierdan con el Santos y Boca le gane a los bolivianos, igualarán la punta del grupo con el Barcelona, pero el Xeneize quedará segundo por menos goles a favor, tiene tres, y el Barcelona, siete.

