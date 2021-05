Qué piensa Caleb Plant sobre la pelea de unificación contra “Canelo” Álvarez

Saúl "Canelo" Álvarez celebra con su equipo y mostrando los cinturones de campeón de peso supermediando tras derrotar a Billy Joe Saunders. Estadio AT&T, Arlington, Texas, EEUU. 8 de mayo de 2021. (Foto: Jerome Miron/REUTERS)

“Ese es el plan para ir por el cinturón y ya voy”, dijo Álvarez durante su entrevista posterior a la pelea. “Voy en camino”.

Plant (21-0, 12 KOs) ciertamente estaba escuchando y le da la bienvenida al desafío.

Aunque no se ha llegado a un acuerdo, Plant le dijo a ESPN el martes que sus equipos se sentarán muy pronto y tratarán de resolverlo.

“Sé que eso es lo que él quiere”, dijo Plant sobre Álvarez. “He estado diciendo que es lo que quiero y sé que se necesita mucho para hacer una mega pelea, aparte de solo dos peleadores que quieren entrar allí, pero en lo que a mí respecta, podemos hacerlo funcionar”.

Plant, el actual campeón de peso súper mediano de la Federación Internacional de Boxeo, dice que tiene las herramientas para convertirse en el campeón indiscutible con una victoria sobre Álvarez. Ya comenzó a entrenar en el City Boxing Club de Las Vegas con la esperanza de cerrar pronto su contrato y lograr su objetivo de muchos años de convertirse en el primer súper mediano campeón indiscutible en la historia del boxeo.

Caleb Plant desea pelear contra Canelo (Foto: instagram/calebplant)

“La oportunidad está frente a mí. No importaría quién fuera”, dijo Plant a ESPN. “Es Canelo, así que eso es lo que es, pero no se trata de Canelo. Se trata de los cinturones. Se trata de mi viaje. Se trata de lo que quiero lograr. No estoy concentrado en él y en lo que él está haciendo. Estoy centrado en lo que tengo”.

Aunque Álvarez es ampliamente respetado como posiblemente uno de los mejores peleadores del deporte, Plant siente que “no puede joder conmigo”. Dice que posee un cierto conjunto de habilidades, fuerza de voluntad, determinación y ética de trabajo que la gente de su división no puede seguir mientras está entrando en sus mejores años como luchador.

“Siempre he sido la persona que cuando llega el momento de dar un paso en una gran situación, es cuando me desempeño mejor”, dijo Plant a ESPN. “Algunos peleadores son mejores cuando no hay nadie en la multitud y algunos peleadores son mejores cuando están bajo el arma y todo el mundo está mirando. Siempre he actuado mejor frente a grandes multitudes y no será diferente cuando esa pelea se firme y podemos hacer que suceda”.

En su última pelea, Plant dominó a Caleb Truax en camino a una victoria por decisión unánime para retener su título en enero en su tercera defensa. Si no se puede hacer una pelea contra Álvarez, Plant dice que no ha pensado en posibles oponentes, pero confía en que su equipo lo colocará en la mejor posición posible para tener éxito. Anteriormente ganó el título mundial de peso súper mediano de la FIB en enero de 2019 con una victoria decisiva sobre José Uzcategui por decisión unánime.

Saúl "Canelo" Álvarez mientras celebra su victoria contra el británico Billy Joe Saunders en el estadio AT&T en Arlington, Texas (Foto: Ed Mulholland/Matchroom /EFE)

Aun así, dice que no recibe el “respeto que siento que merezco”.

“Pero siempre ha sido así para mí en el deporte y es algo que he llegado a aceptar. Es algo que me gusta”, dijo Plant. “Me gusta estar en esa posición y me hace pelear mejor.

“Siento que ser indiscutible sería un gran paso en la dirección correcta”.

