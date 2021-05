Quién es el campeón mundial de box que renunciaría a su título para enfrentar a Canelo

Jermall Charlo se dijo listo para enfrentar a Canelo en la división de 168 libras (Foto: Sarah Stier/rREUTERS)

Luego de la victoria por nocaut técnico de “Canelo” Álvarez sobre Billy Joe Saunders, diversos boxeadores se han propuesto como candidatos para vencer al mexicano. Entre los nombres destacó el de otro de los pugilistas mejor posicionados a nivel mundial, es decir, Jermall Charlo. Aunque disputa una categoría de peso inferior, aseguró su disposición para subir a las 168 libras y vencerlo.

Actualmente, el originario de Texas, Estados Unidos, es el campeón reconocido por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría de peso mediano, con límite en las 160 libras. Aunque en su categoría es uno de los mejores en todo el orbe, estaría dispuesto a salir de su zona de confort e, incluso, renunciar a su cinturón con tal de enfrentarse y superar al mejor libra por libra del mundo.

“A la mierda el dinero, a la mierda la fama, a la mierda las televisoras. Perderé mi título y subiré a 168. (Canelo) haz que suceda la pelea ahora”, aseguró durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, futureofboxing.

Jermall es el actual campeón del CMB en la división de peso mediano (Foto: Instagram / @futureofboxing)

El hermano gemelo de Jermell es considerado uno de los rivales que exigirán a Canelo en mayor medida. De hecho, tras la sencilla victoria sobre Avni Yildirim, el legendario boxeador Mike Tyson criticó su desempeño y afirmó que “Canelo debe dejar de escoger a sus rivales. Necesita estar con los Charlo (Jermall y Jermell), pelear con ambos o con (David) Benavidez” en su podcast Hot Boxin.

Bernard Hopkins, ex boxeador con el récord de 20 defensas del título en la categoría de peso mediano, también colocó a Jermall como su rival preferido entre las 160 y 175 libras para el mexicano. “Tiene hambre, talento y quiere una gran pelea. Canelo no puede empezar lento. Será como una furgoneta intentando alcanzar a un Ferrari. Esa es una pelea que me gustaría ver”, aseguró al medio Fight Club.

Jermall ha consolidado su carrera profesional a lo largo de 31 encuentros desde el año 2008. En ninguno de ellos ha conocido la derrota y ha concretado 22 nocauts. En caso de cumplir su promesa de subir de categoría, no sería la primera vez. Entre 2015 y 2016 ganó el título de campeón superwélter de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y lo retuvo en tres encuentros.

Su récord como púgil profesional es de 31-0 (Foto: Instagram / @futureofboxing)

En febrero de 2017 anunció su incursión en la división de peso medio, que entonces era dominado por Gennady Golovkin. Un año después, el 21 de marzo, obtuvo el título de la categoría por el CMB contra Hugo Centeno Jr. y consiguió su segundo nocaut en la división. Desde entonces, lo ha defendido en cuatro ocasiones, aunque ninguno de sus rivales ha logrado despojarlo.

Su próxima pelea está programada para el 19 de junio. En contra del mexicano Juan Macías Montiel, el texano emprenderá la quinta defensa consecutiva de su cetro. En caso de salir airoso, no le importaría emprender una pelea de peso pactado, pues se siente listo para enfrentar a “Canelo” Álvarez en una fecha en la que desarrolla pleitos de manera tradicional.

Jermall Charlo es uno de los mejores boxeadores en su categoría y así lo reconocen Myke Tyson y Bernard Hopkins (Foto: Instagram / @futureofboxing)

“Podemos pelear en el otoño. No pienso que tenga a alguien en su panorama (…) Lo que sea que haga feliz al Canelo. Podemos pelear por él (cinturón franquicia de las 160 lbras del CMB). No hemos visto esta historia antes. Sólo súbete en el ring con Jermall Charlo y que los fans se callen. Estaré listo para septiembre. Peleo el 19 de junio, así que estaré listo en septiembre”, aseguró.

Aunque hasta el momento la fecha propuesta por el estadounidense no está agendada en el calendario de Álvarez, el pacto luce complicado. En diversas ocasiones e, incluso, después de la pelea frente a Saunders, aseguró su intención de retar a Caleb Plant con la finalidad de convertirse en el campeón indiscutible de la categoría en el aniversario de la Independencia de México.

