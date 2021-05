Por qué “Canelo” Álvarez es el mejor boxeador del mundo, según expertos

Saúl "Canelo" Álvarez mientras celebra su victoria contra el británico Billy Joe Saunders en el estadio AT&T en Arlington, Texas (Foto: Ed Mulholland/EFE/Matchroom )

Canelo Álvarez demostró una vez más por qué es casi invencible al hacer que Billy Joe Saunders se diera por vencido en su esquina después de ocho rounds para sumar el título de peso súper mediano de la OMB a sus campeonatos AMB y CMB.

Pero, ¿es Álvarez el mejor boxeador actual del mundo? Definitivamente hay un buen argumento a favor del campeón unificado de peso súper mediano.

Timothy Bradley Jr., Nick Parkinson y Ben Baby comparten sus pensamientos sobre estos temas.

Real o No: Canelo Álvarez es actualmente el mejor boxeador libra por libra del mundo

Bradley: Real. Canelo Álvarez, sin lugar a dudas, es el peleador libra por libra número uno del mundo. Sus actuaciones dentro del ring no han tenido precedentes. Canelo es un maestro jugador de ajedrez. Físicamente, siempre ha sido fuerte, pero finalmente, ahora cree que es el mejor peleador del mundo. Además, nadie debería pensar que está engañando al deporte, ya que está inscrito en la agencia antidopaje más extensa durante todo el año, VADA.

Canelo Álvarez se convertirá en el campeón indiscutido de peso súper mediano del mundo con tres victorias de campeonato en un lapso de nueve meses, lo cual es increíble y difícil de imaginar, si me preguntas.

Canelo Álvarez derrotó al inglés Saunders y unificó así los cinturones WBC, WBA y WBO del supermediano de la Organización Mundial del Boxeo (Foto: Ed Mulholland/EFE/Matchroom)

Real o No: la multitud para Canelo Alvarez-Billy Joe Saunders significa que el boxeo a lo grande está de vuelta

Baby: Real. Seré bastante honesto: se sintió surrealista estar alrededor de más de 73,000 fanáticos para ver a Álvarez romper el ojo derecho de Saunders en una victoria por nocaut técnico. Fue la multitud más grande que jamás haya visto un evento de boxeo en los Estados Unidos y, lo que es más importante, una de las concurrencias más grandes desde que COVID-19 se convirtió en una pandemia.

Las escenas durante la caminata al ring de Canelo lo dijeron todo. Mientras el ganador del Grammy Pepe Aguilar y el resto de su banda de mariachis actuaban en el escenario dentro del AT&T Stadium, se podía sentir el zumbido que el boxeo extrañó en ausencia de los fanáticos. El ex campeón de cuatro divisiones Jorge “El Travieso” Arce, quien estaba trabajando en un ring de transmisión en español, se paró en su silla para grabar las escenas en su teléfono.

La magnitud de la multitud indicó que el boxeo y los deportes a gran escala en los Estados Unidos podrían volver a la “normalidad”. Varios funcionarios de múltiples deportes en todo el país han indicado que otros eventos deportivos también podrían estar a plena capacidad pronto.

Canelo es hoy en día considerado el mejor boxeador para muchos (Foto: Jerome Miron/ REUTERS)

Parkinson: Mientras Mayweather, retirado como un boxeador serio pero aún ganando dinero en combates de exhibición cuando puede, esté en forma, todavía (a los 44 años) le queda suficiente talento e inteligencia boxística para derrotar a novatos como los hermanos Logan y Jake Paul, en una misma noche, si así lo desea.

El miembro del Salón de la Fama Internacional del Boxeo se enfrentará a la estrella de YouTube Logan Paul en un evento de PPV el 6 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego de que Mayweather tuvo un altercado con Jake en una conferencia de prensa para dar a conocer el evento con Logan, hay una narrativa lista y esperando ser cumplida para una segunda entrega contra el YouTuber Jake de 24 años (3-0). Jake, quien agarró la gorra de Mayweather en una trufulca en la conferencia de prensa, despertará interés en una lucrativa pelea contra el ex No. 1 libra por libra a través de sus canales de redes sociales. Mayweather no podrá resistir otra toma masiva bolsa de efectivo.

